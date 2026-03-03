Brüsszel és a Tisza elzárná az orosz energiát – mi lesz Magyarországgal?

Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre határozottabban dolgozik azon, hogy végleg kiszorítsa az orosz energiahordozókat az európai piacról, ami alapvetően alakíthatja át Közép-Európa energiapiaci viszonyait és Magyarország mozgásterét. Erről ír az ukrán sajtó.

Tisza Párt és Brüsszel leválna az orosz energiáról (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség)

Az Európai Bizottság április 15-én – három nappal a magyarországi parlamenti választások után – jogi javaslatot készül bemutatni az orosz kőolajimport teljes betiltásáról, beleértve a Barátság kőolajvezeték déli ágán érkező szállításokat is. A brüsszeli stratégiai cél változatlan: 2027 végére teljesen megszüntetni az orosz nyersanyagok behozatalát az EU-ba, és a tilalmat úgy rögzíteni, hogy az egy esetleges békemegállapodás után is érvényben maradjon

– írja az RBC Ukraine.

A magyar vétó megkerülésére Brüsszel a REPowerEU rendelet keretében, minősített többséggel fogadhatja el az intézkedést, így nem lenne szükség egyhangú döntésre. Magyarország és Szlovákia jelenleg mentességet élvez a vezetékes szállítások alól, ugyanakkor az EU szerint alternatív útvonalak – például a horvátországi Adria vezeték – rendelkezésre állnak, így a teljes leállás technikailag megoldható. Ez Brüsszel terve.

Magyarország számára az orosz olaj 15–20 százalékkal olcsóbb a piaci árnál, ami jelentős gazdasági előnyt biztosít, ismerik el az ukránok is. A MOL pedig meghatározó szereplővé vált Közép- és Kelet-Európában.

Közben az Egyesült Államok is fokozza jelenlétét az európai energiapiacon. Az amerikai LNG aránya 2022 óta jelentősen nőtt, miután az EU csökkentette az orosz gázvásárlást. Magyarország tavaly ötéves szerződést kötött az amerikai Chevronnal évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz szállításáról, ami azonban a teljes hazai fogyasztás mintegy 10 százalékát fedezi.

🇭🇺 🇺🇸 🇪🇺 Druzhba pipeline countdown: How US and EU tighten pressure on Orbán's energy power



The European Union and the United States are beginning to definitively oust Russian energy resources from Europe, leaving Orbán with a difficult choice.



Read how the major restructuring… pic.twitter.com/LsoeIi7xtX — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) March 2, 2026

Az ukrán sajtó a folyamatot „elkerülhetetlennek” nevezi. A News Ukraine véleménycikke szerint nem véletlen az időzítés, hogy az orosz olajimport betiltásáról szóló javaslatot a magyar választásokat követően mutatják be. A cikk Kapitány István – korábbi Shell-vezető – és Orbán Anita nyilatkozataira hivatkozva azt hangsúlyozza: