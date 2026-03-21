A beszámolók szerint a harcok súlypontja a Donyecki területen van, ahol az orosz csapatok elfoglalták Pavlovkát és Fjodorovka Vtoraját. Az előrenyomulás célja a stratégiai jelentőségű Szlavjanszk–Kramatorszk térség megközelítése lehet, amely továbbra is kulcsfontosságú az ukrán védelem szempontjából, írta a Life.ru.

Az orosz hadsereg visszafoglalta a Druzskovka és Szlavjanszk közelében lévő falvakat az ukrán erőktől Fotó: TASZSZ

A jelentések szerint az orosz erők már alig pár kilométerre lehetnek egyes fontos csomópontoktól, ami újabb nyomást helyezhet az ukrán állásokra.

Harcok több fronton

Nemcsak a Donbaszban, hanem a Szumi területen és a Zaporizzsjai területen is intenzív összecsapásokról érkeztek hírek. Orosz közlések szerint egyes ukrán egységek kutyaszorítóba kerültek, vagyis több irányból bekerített helyzetbe jutottak.

A zaporizzsjai irányban az orosz csapatok állítólag egyre közelebb kerülnek a régió központjához, miközben folyamatosan támadják az ukrán állásokat.

Ukrajna hátrál a fronton

Az orosz csapatok visszaszorítják az ukrán fegyveres erőket a Kurszki régióból. A 114. Területvédelmi Dandár katonáit fogták el a Szumi régió Hluhiv járásában. Kijev azt tervezte, hogy fegyvereseket küld az orosz fegyveres erők által elfoglalt falu felé.

Az orosz források súlyos vádakat is megfogalmaztak, többek között civil áldozatokról és állítólagos kivégzésekről beszéltek egyes településeken.

Ezeket az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg, így azok hitelessége nem ellenőrizhető.

Feszültség Washingtonban, amerikai lőszerhiány Ukrajna miatt

Közben az Egyesült Államokban is egyre élesebb vita bontakozik ki az ukrajnai támogatások miatt. Egyes amerikai politikai szereplők szerint a korábbi fegyverszállítások jelentősen csökkentették a készleteket, különösen úgy, hogy a Közel-Keleten is fokozódik a katonai jelenlét.

A kritikák szerint Washingtonnak mérlegelnie kell, milyen mértékben képes tovább támogatni Ukrajnát anélkül, hogy saját biztonsági érdekeit veszélyeztetné.

Brutális felvétel került elő: így hurcolnak el civileket az utcáról Ukrajnában

Megrázó felvétel jelent meg a Telegramon, amelyen egy ukrajnai toborzási akció látható. A videót egy emeletes ház egyik ablakából készítették, és azt mutatja, ahogy egy férfit erőszakkal próbálnak betuszkolni egy kék színű járműbe.