A beszámolók szerint a harcok súlypontja a Donyecki területen van, ahol az orosz csapatok elfoglalták Pavlovkát és Fjodorovka Vtoraját. Az előrenyomulás célja a stratégiai jelentőségű Szlavjanszk–Kramatorszk térség megközelítése lehet, amely továbbra is kulcsfontosságú az ukrán védelem szempontjából, írta a Life.ru.
A jelentések szerint az orosz erők már alig pár kilométerre lehetnek egyes fontos csomópontoktól, ami újabb nyomást helyezhet az ukrán állásokra.
Harcok több fronton
Nemcsak a Donbaszban, hanem a Szumi területen és a Zaporizzsjai területen is intenzív összecsapásokról érkeztek hírek. Orosz közlések szerint egyes ukrán egységek kutyaszorítóba kerültek, vagyis több irányból bekerített helyzetbe jutottak.
A zaporizzsjai irányban az orosz csapatok állítólag egyre közelebb kerülnek a régió központjához, miközben folyamatosan támadják az ukrán állásokat.
Ukrajna hátrál a fronton
Az orosz csapatok visszaszorítják az ukrán fegyveres erőket a Kurszki régióból. A 114. Területvédelmi Dandár katonáit fogták el a Szumi régió Hluhiv járásában. Kijev azt tervezte, hogy fegyvereseket küld az orosz fegyveres erők által elfoglalt falu felé.
Az orosz források súlyos vádakat is megfogalmaztak, többek között civil áldozatokról és állítólagos kivégzésekről beszéltek egyes településeken.
Ezeket az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg, így azok hitelessége nem ellenőrizhető.
Feszültség Washingtonban, amerikai lőszerhiány Ukrajna miatt
Közben az Egyesült Államokban is egyre élesebb vita bontakozik ki az ukrajnai támogatások miatt. Egyes amerikai politikai szereplők szerint a korábbi fegyverszállítások jelentősen csökkentették a készleteket, különösen úgy, hogy a Közel-Keleten is fokozódik a katonai jelenlét.
A kritikák szerint Washingtonnak mérlegelnie kell, milyen mértékben képes tovább támogatni Ukrajnát anélkül, hogy saját biztonsági érdekeit veszélyeztetné.
Brutális felvétel került elő: így hurcolnak el civileket az utcáról Ukrajnában
Megrázó felvétel jelent meg a Telegramon, amelyen egy ukrajnai toborzási akció látható. A videót egy emeletes ház egyik ablakából készítették, és azt mutatja, ahogy egy férfit erőszakkal próbálnak betuszkolni egy kék színű járműbe.
A felvételen az látszik, hogy a civil kívülről kapaszkodik az autóba, miközben egy toborzó megpróbálja behúzni a tolóajtós járműbe. A jelenetet kiabálás kíséri, a helyzet egyre feszültebbé válik.
Rövid időn belül megérkezik egy fehér kisbusz is, amelyből több egyenruhás ugrik ki. Ők azonnal a toborzó segítségére sietnek, és közösen, néhány másodperc alatt betuszkolják a férfit a járműbe.
A videó végén mindkét autó elhagyja a helyszínt. A felvételhez csatolt leírás szerint az eset Dnyipróban történt.
A Telegramon nemrég egy másik kényszersorozással kapcsolatos videó is megjelent. A felvételen egy lakótelep látható az esti órákban, ahol több ember egy fehér autó körül járkál. Később egy mentőautó is megjelenik a helyszínen.
A képsorokhoz azt írták: Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni.
A Swedish Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) elemzése szerint komoly problémák vannak az ukrán mozgósítási rendszerrel, amely nem tudja hatékonyan kezelni a háború okozta létszámhiányt. Azt írják, hogy bár sok hadköteles elfogadja a sorozás szükségességét, a rendszer szervezetlensége, az átláthatatlanság és a visszaélések miatt egyre többen bizalmatlanok, sokakat pedig visszatart a hadseregbe való belépéstől a nem megfelelő kiképzéstől és a rossz vezetéstől való félelem.
A tanulmány szerint a jelenlegi módszerek nem működnek megfelelően: korrupciós botrányok, erőszakos esetek és tömeges sorozáselkerülés jellemzi a rendszert.
Lelőttek egy orosz katonai helikoptert
Az ukrán erők FPV-drónnal lelőttek egy orosz Ka–52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszknál – közölték az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői pénteken a Facebookon.
A közösségi oldalakon videofelvételek is megjelentek, amelyeken látható, ahogy a lelőtt Ka–52 lángol. Az UNIAN hírügynökség kiemelte, hogy ez az első ismert eset, amikor egy csapásmérő helikoptert FPV-drónnal lőttek le, és egyben a második ismert eset, amikor helikoptert a levegőben drónnal semmisítettek meg a háború során. A két fős legénység sorsa egyelőre nem ismert, de valószínűleg nem élték túl a támadást.
Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy péntekre virradóra megrongáltak egy A–50 típusú, nagy hatótávolságú rádiólokációs felderítő repülőgépet Oroszország novgorodi régiójában. A Donyeck megyei ukrán ügyészi hivatal közölte, hogy két ember meghalt, miután egy orosz drón megtámadott egy humanitárius missziót a régióban. Halina Minajeva, a Harkiv megyei Csuhujiv polgármestere arról tájékoztatott, hogy reggel az orosz hadsereg dróncsapást mért a városra, a támadásban két ember sebesült meg.
Az északkelet-ukrajnai Szumi megyében a rendőrség arról adott hírt, hogy az elmúlt 24 órában orosz támadások következtében három ember vesztette életét és 13-an sebesültek meg. Hozzátették, hogy az orosz csapatok 34 települést lőttek a régióban.
Odesszában drónok csaptak le
Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntek éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 133 drónt hatástalanított, azonban 13 helyszínen 19 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
Az Odessza megyét ért éjszakai dróntámadásban két ember megsebesült, és külföldi teherhajók is megrongálódtak – közölte a Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség.
A megyevezető jelentése szerint két, a kikötőben horgonyzó és gabonával megrakott, Palau, illetve Barbados zászlaja alatt közlekedő polgári kereskedelmi hajóban keletkeztek károk. A kikötő területén több irodaépület, egy gabonatároló és műszaki berendezések rongálódtak meg.