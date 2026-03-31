A Hadifoglyokkal Való Bánásmód Koordinációs Főhadiszállásának adatai szerint, Ukrajna 2026. március 30-ig 27 407 külföldi állampolgárt azonosított, akik Oroszország oldalán harcolnak az Ukrajna elleni háborúban. Ez jelentős növekedés a novemberi több mint 18 ezerhez képest. Moszkva legalább 135 országból toboroz harcosokat – írja cikkében a Kyiv Independent.

Külföldiek tízezrei csatlakoznak az orosz hadsereghez

Fotó: AFP

A központ közölte, hogy a toborzási hálózat az arab világra is kiterjed, és Észak-Afrika, valamint a Közel-Kelet több országát is megnevezte.

Egyiptom, Jemen, Szomália, Irak, Algéria, Szíria, Marokkó, Jordánia – ez korántsem teljes lista azokról az arab országokról, amelyek állampolgárait az Oroszországi Föderáció az Ukrajna elleni háborúhoz toborozza

– áll a központ március 30-i közleményében.

Március elején a központ azt közölte, hogy az azonosított külföldi harcosok közel fele Ázsiából származik, ugyanakkor az Európai Unió tagállamaiban, köztük Olaszországban is azonosítottak toborzottakat.

Dmitro Usov dandártábornok, a koordinációs központ titkára novemberben arról beszélt, hogy Oroszország 2023 óta kiterjedt globális toborzási hálózatot épített ki a harctéri veszteségek pótlására, és a külföldiek által aláírt szerződések száma havi több százról több ezerre emelkedett.

A központ szerint az orosz hadseregben szolgáló külföldi állampolgárokról szóló adatok jelentős részét akkor gyűjtik össze, amikor ezeket a harcosokat fogságba ejtik, többek között az Ukrajna „I Want to Live” elnevezésű programján keresztül, amely arra ösztönzi az orosz oldalon harcolókat, hogy adják meg magukat az ukrán erőknek.

Összességében jelenleg több száz külföldit tartanak fogva Ukrajnában, és számuk folyamatosan növekszik. Hetente egy-három harmadik országbeli állampolgárt ejtenek foglyul az ukrán védelmi erők, akiket a Kreml vezetése gyakorlatilag biztos halálba küld

– közölte a központ.

