Orosz légicsapás tarolt le több ukrán várost

Helyi tisztviselők közölték, hogy Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított több ukrán város ellen március 24-én éjjel, amelyben legalább három ember meghalt, további 16 pedig megsérült – írta a The Kyiv Independent.
Nem sokkal korábban Volodimir Zelenszkij elnök egy küszöbön álló, nagyszabású orosz támadásra figyelmeztetett, ukrán hírszerzési jelentésekre hivatkozva.
Robbanásokat hallottak Poltava és Zaporizzsja városában helyi idő szerint nem sokkal hajnali 3 óra előtt – jelentették Telegram-csatornákat figyelő források – az orosz rakétatámadás közepette. Ukrajna légiereje helyi idő szerint körülbelül 2:45-kor adott először figyelmeztetést közeledő orosz ballisztikus rakétákra. További robbanásokról lehetett hallani az ország távoli nyugati részén fekvő Ivano-Frankivszk megyében is a hajnali órákban– számolt be a Suspilne közszolgálati műsorszolgáltató.
Zaporizzsja megye kormányzója, Ivan Fedorov közölte, hogy a Zaporizzsja elleni éjszakai támadásban legalább egy ember meghalt, öten pedig megsérültek a várost ért dróntámadás következtében.
Fedorov elmondta, hogy a támadás következtében hat lakóház, két családi ház, valamint egy ipari infrastrukturális létesítmény is megrongálódott és kigyulladt. Poltavában a megye kormányzója, Vitalij Gyakivnyics arról számolt be, hogy több lakóépület, valamint egy szálloda is megrongálódott a támadás során.
A csapásban legalább két ember meghalt, további 11 pedig megsérült.
Az éjszaka folyamán Ukrajna szinte minden régiójában légiriadót rendeltek el, miközben orosz drónok az ország különböző területeit vették célba – emellett jelentették, hogy drónok repültek az ország nyugati régióiban is.
A lengyel légierő közölte, hogy a támadás idején lengyel és szövetséges vadászgépeket riasztottak a lengyel légtér védelme érdekében.
Korábban az éjszaka folyamán Kijevben is robbanások hallatszottak a fővárost érő dróntámadás közepette. A helyi hatóságok megerősítették, hogy a légvédelmi rendszerek működésben vannak, és felszólították a lakosokat, hogy keressenek menedéket. Harkivban Ihor Terehov polgármester azt mondta, hogy egy drón egy nyílt területen zuhant le a városban, viszont nem robbant fel, így kár nem keletkezett. Hasonlóképpen nem érkezett jelentés károkról sem Kijevből, sem Ivano-Frankivszk megyéből.
Esti beszédében Zelenszkij utalt arra, hogy a lehetséges csapás hétfő késő esti óráiban történhet meg, de nem közölt további részleteket az időzítésről vagy a lehetséges célpontokról.
