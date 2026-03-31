Ukrajna megtámadta Oroszországot - lángokban az olajipar

Ukrajna az elmúlt héten több támadást is végrehajtott Oroszország kulcsfontosságú olajipari létesítményei ellen a Balti-tenger térségében – számolt be róla a BBC Verify műholdfelvételek és ellenőrzött videók alapján. A beszámoló szerint március 23. óta legalább három létesítményt értek csapások a leningrádi régióban, Szentpétervár közelében, mintegy 800 kilométerre az ukrán határtól. A támadások érintették az orosz olajexport szempontjából kiemelt jelentőségű kikötőket és finomítókat.

Az oroszországi Uszty-Luga földgáz- és olajterminál

A finnországi Energia- és Tiszta Levegőkutató Központ (Crea) adatai alapján ezek a létesítmények meghatározó szerepet töltenek be az orosz exportban: Primorszk a teljes kivitel 22 százalékát, míg Uszty-Luga további 20 százalékát adta 2025-ben.

A támadások következményei azonnal érzékelhetők voltak. Március 26-án és 27-én egyetlen hajót sem töltöttek meg olajjal a három balti kikötő egyikében sem – ilyenre azóta nem volt példa, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen.

A műholdfelvételek és képelemzések jelentős károkat mutattak:

• Primorszk – legalább nyolc tárolótartály megsemmisült vagy megsérült

• Uszty-Luga – legalább nyolc tartály sérült vagy pusztult el

• Kirisi – legalább két tárolótartály rongálódott meg

A NASA FIRMS rendszere több helyszínen is hőnyomokat észlelt, ami arra utal, hogy a tüzek napokkal a támadások után is égtek. Primorszkban például még hétfő hajnalban is lángoltak a létesítmények.

Az ukrán fél is megerősítette az akciókat. Az ukrán drónerők parancsnoka közölte, hogy március 23. és 28. között hajtották végre a műveletet, amelynek célja az volt, hogy „demilitarizálják Oroszország olajcsatornáit, finomítói kapacitását és exportinfrastruktúráját”.

A kirisi finomító az egyik legnagyobb az országban, és olyan üzemanyagokat állít elő, amelyek az orosz fegyveres erőket szolgálják – hangsúlyozta az ukrán hadsereg.

A Reuters számításai alapján a támadások után Oroszország olajexport-kapacitásának legalább 40 százaléka átmenetileg kiesett. Ugyanakkor a Crea elemzése szerint az árak emelkedése – részben az Irán körüli konfliktusok miatt – még így is jelentős bevételt hozott Moszkvának: március utolsó három hetében mintegy 7,1 milliárd fontot keresett olajexportból – írja a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy szövetségeseik arra kérték Kijevet, mérsékelje az orosz energiaszektor elleni támadásokat a globális energiapiac stabilitása érdekében. Hozzátette: ezek csak akkor szűnnek meg, ha Oroszország felhagy az ukrán energiarendszer elleni csapásokkal.

Elemzők szerint a háttérben gazdasági megfontolások is állnak. Egy brit hírszerző cég szakértője úgy fogalmazott: Ukrajna célja lehet az orosz energiaszektor bevételeinek csökkentése, ugyanakkor egyre nagyobb esély van arra, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Kijevre a támadások visszafogása érdekében, az olajárak stabilizálása miatt – emeli ki a portál.