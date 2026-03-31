Ukrajna megtámadta Oroszországot - lángokban az olajipar

Ukrajna az elmúlt héten több támadást is végrehajtott Oroszország kulcsfontosságú olajipari létesítményei ellen a Balti-tenger térségében – számolt be róla a BBC Verify műholdfelvételek és ellenőrzött videók alapján. A beszámoló szerint március 23. óta legalább három létesítményt értek csapások a leningrádi régióban, Szentpétervár közelében, mintegy 800 kilométerre az ukrán határtól. A támadások érintették az orosz olajexport szempontjából kiemelt jelentőségű kikötőket és finomítókat.
A finnországi Energia- és Tiszta Levegőkutató Központ (Crea) adatai alapján ezek a létesítmények meghatározó szerepet töltenek be az orosz exportban: Primorszk a teljes kivitel 22 százalékát, míg Uszty-Luga további 20 százalékát adta 2025-ben.
A támadások következményei azonnal érzékelhetők voltak. Március 26-án és 27-én egyetlen hajót sem töltöttek meg olajjal a három balti kikötő egyikében sem – ilyenre azóta nem volt példa, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen.
A műholdfelvételek és képelemzések jelentős károkat mutattak:
• Primorszk – legalább nyolc tárolótartály megsemmisült vagy megsérült
• Uszty-Luga – legalább nyolc tartály sérült vagy pusztult el
• Kirisi – legalább két tárolótartály rongálódott meg
A NASA FIRMS rendszere több helyszínen is hőnyomokat észlelt, ami arra utal, hogy a tüzek napokkal a támadások után is égtek. Primorszkban például még hétfő hajnalban is lángoltak a létesítmények.
Az ukrán fél is megerősítette az akciókat. Az ukrán drónerők parancsnoka közölte, hogy március 23. és 28. között hajtották végre a műveletet, amelynek célja az volt, hogy „demilitarizálják Oroszország olajcsatornáit, finomítói kapacitását és exportinfrastruktúráját”.
A kirisi finomító az egyik legnagyobb az országban, és olyan üzemanyagokat állít elő, amelyek az orosz fegyveres erőket szolgálják – hangsúlyozta az ukrán hadsereg.
A Reuters számításai alapján a támadások után Oroszország olajexport-kapacitásának legalább 40 százaléka átmenetileg kiesett. Ugyanakkor a Crea elemzése szerint az árak emelkedése – részben az Irán körüli konfliktusok miatt – még így is jelentős bevételt hozott Moszkvának: március utolsó három hetében mintegy 7,1 milliárd fontot keresett olajexportból – írja a BBC.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy szövetségeseik arra kérték Kijevet, mérsékelje az orosz energiaszektor elleni támadásokat a globális energiapiac stabilitása érdekében. Hozzátette: ezek csak akkor szűnnek meg, ha Oroszország felhagy az ukrán energiarendszer elleni csapásokkal.
Elemzők szerint a háttérben gazdasági megfontolások is állnak. Egy brit hírszerző cég szakértője úgy fogalmazott: Ukrajna célja lehet az orosz energiaszektor bevételeinek csökkentése, ugyanakkor egyre nagyobb esély van arra, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Kijevre a támadások visszafogása érdekében, az olajárak stabilizálása miatt – emeli ki a portál.
Magyar Péter és Ukrajna kapcsolata
Magyar Péter több alkalommal egyeztet ukrán szereplőkkel. A Tisza Párt vezetője 2024 óta tart fenn ilyen kapcsolatokat, és nemrég Kijevben is járt, látogatásának részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra.
A nyilvános beszámolók szerint az ukrán fővárosban egy titkosszolgálati kötődésű személlyel is találkozott, és felmerült az is, hogy az ukrán vezetés környezetéhez tartozó más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.
Kijevi útja során megjelent az ukrán hősök emlékfalánál is, amelyről közösségi oldalán osztott meg képeket. Emellett részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is, ahol az ukrán elnök szintén jelen volt. Bár hivatalos egyeztetésről nem számoltak be, az ismert, hogy ugyanazon időszakban tartózkodtak a rendezvényen.