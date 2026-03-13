Robbanások orosz repülőtereken, Putyin véres bosszúja jöhet

Március 13-án hajnalban robbanások hallatszottak orosz katonai repülőtereknél, vélhetően ukrán támadás következtében a Fekete-tengeri régióban – számoltak be orosz Telegram-csatornák.

Több robbanás rázta meg a Hanszkaja katonai repülőteret Majkop közelében, a Krasznodari határterületen a kora reggeli órákban. Közösségi médiában megjelent videók tűzgömböket mutatnak az éjszakai égbolton, miközben a légvédelmi rendszerek állítólag működtek a térségben.

Kicsivel később, helyi idő szerint reggel 5 és 5:30 között robbanásokat jelentettek a megszállt Krímben egy katonai repülőtér közelében, valamint külön a szomszédos repülőbázison.

A támadások pontos célpontjairól és a keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs információ.

Az állításokat nem lehetett függetlenül ellenőrizni, és az ukrán katonaság sem kommentálta még a jelentéseket.

Kijev rendszeresen támad orosz katonai célpontokat, hogy csökkentse Moszkva harcképességét a háborúban. Mindhárom létesítmény korábban is célpont volt az ukrán területek közelsége miatt; Kijev gyakran támadja az ottani lőszerraktárakat és üzemanyagtartályokat.

Korábban arról is írtunk, hogy Ukrajna célzott támadást hajtott végre Oroszország egyik legnagyobb olajlogisztikai központja ellen.