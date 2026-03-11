Az orosz fegyveres erők a különleges katonai művelet során legalább 44 Kinzsal hiperszonikus rakétát használtak – írja cikkében a Lenta.

Már több tucatszor csapott le az orosz szuperfegyver

Fotó: AFP

A lap hangsúlyozta, hogy az orosz védelmi minisztérium a fegyverrendszer alkalmazásáról beszél, nem pedig az azonos nevű rakétáról, ami azt jelenti, hogy egyetlen csapás során több lőszer is felhasználható.

A lap elmondása szerint a rakéta első harci alkalmazására az orosz védelmi minisztérium közlése alapján 2022. március 18-án került sor, amikor egy lőszerraktárat támadtak a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk régióban található Deljatin városában.

Az idei évben az orosz hadsereg kétszer számolt be a Kinzsal alkalmazásáról.

Februárban az orosz Kinzsal rakéták csapást mérhettek az odesszai régióban található repülőtérre, amelyet az ukrán fegyveres erők F–16-os és Mirage vadászgépeinek felszállására használnak.

Decemberben Vlagyimir Putyin orosz elnök Aranycsillag érdemrenddel tüntette ki Andrej Siszovot, az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat repülési tesztközpontjának helyettes vezetőjét, a repülési műveletek vezetőjét és tesztpilótáját, aki elsőként hajtott végre sikeres rakétaindítást a Kinzsal hiperszonikus komplexumból.

Több ukrán települést is támadás ért

Arról számoltunk be korábban, hogy több ember meghalt és nyolcan megsérültek az Ukrajnát ért orosz támadások következtében. Az orosz erők éjszaka 141 drónt indítottak, amelyek közül az ukrán légvédelem 111-et lelőtt. Több régióban, köztük Herszon, Dnyipropetrovszk és Donyeck megyében is támadások érték a településeket.