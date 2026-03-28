Legalább három ember életét vesztette, és többen megsérültek az orosz támadások következtében az ukrán Odessza és Krivij Rih városokban – közölték a helyi hatóságok. A csapások az éjszaka folyamán és a reggeli órákban is folytatódtak, és elsősorban polgári területeket, valamint infrastruktúrát értek – számolt be róla a Kyiv Post.
A támadások során lakóépületek, egy kórház és ipari létesítmények is megrongálódtak, több helyszínen pedig tűz ütött ki. A mentőszolgálatok folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.
Odesszában az orosz erők éjszaka a város polgári infrastruktúráját vették célba.
Szerhij Liszak, az odesszai regionális katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadások a Primorszkij kerületet is érintették, a helyi kórház szülészeti osztálya is találatot kapott.
A lakóövezetekben is jelentős károk keletkeztek: több kerületben megrongálódtak többszintes épületek, lakóházak és járművek. Liszak közlése szerint legalább egy ember a kórházban belehalt a támadás során szerzett sérüléseibe.
Összesen 11 ember sérült meg, köztük egy gyermek is, két sérült állapota súlyos.
A hatóságok szerint oktatási intézményekben is károk keletkeztek, a lakosság megsegítésére pedig műveleti parancsnokságokat hoztak létre.
Az orosz támadás Zelenszkij szülővárosát sem kímélte
Krivij Rihben az orosz erők tömeges dróntámadást hajtottak végre egy ipari létesítmény ellen. A regionális hatóságok közlése szerint a csapás két ember halálát okozta, és több sérült is van. Olekszandr Vilkul, a városi védelmi tanács vezetője arról számolt be, hogy a támadás robbanásokat idézett elő a város északi részén, a mentőegységek pedig azonnal a helyszínre siettek.
A hivatalos jelentések szerint a támadást követően az ipari létesítményben tűz ütött ki.
A légvédelmi egységek az éjszaka során több drónt is lelőttek a térség felett, azonban nem minden támadást sikerült megakadályozni, több eszköz célba talált. Olekszandr Ganzsa, a Dnyipropetrovszk megyei közigazgatás vezetője szerint az orosz erők drónokkal és tüzérséggel további csapásokat mértek a régió több kerületére is. A támadások lakóépületeket és egyéb infrastruktúrát rongáltak meg.
A hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy a helyzetet továbbra is kézben tartják: a mentőszolgálatok, a közlekedés és az egészségügyi intézmények működnek.
Az ukrán városok elleni támadások intenzitása nem csökken.
Magyar Péter, a Tisza és az ukrán vezetés kapcsolatai
Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között.
Magyarország katonai megszállásával fenyegetőzött egy ukrán parancsnok
Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti. Eközben fegyveres lázadást akar kirobbantani Magyarországon és katonai megszállással fenyegetőzik egy ukrán parancsnok.