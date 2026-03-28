Brutális orosz támadás Ukrajnában: halottak, sérültek és lángoló épületek maradtak hátra

Legalább három ember életét vesztette, és többen megsérültek az orosz támadások következtében az ukrán Odessza és Krivij Rih városokban – közölték a helyi hatóságok. A csapások az éjszaka folyamán és a reggeli órákban is folytatódtak, és elsősorban polgári területeket, valamint infrastruktúrát értek – számolt be róla a Kyiv Post.

A támadások során lakóépületek, egy kórház és ipari létesítmények is megrongálódtak, több helyszínen pedig tűz ütött ki. A mentőszolgálatok folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

Odesszában az orosz erők éjszaka a város polgári infrastruktúráját vették célba.

Szerhij Liszak, az odesszai regionális katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadások a Primorszkij kerületet is érintették, a helyi kórház szülészeti osztálya is találatot kapott.

A lakóövezetekben is jelentős károk keletkeztek: több kerületben megrongálódtak többszintes épületek, lakóházak és járművek. Liszak közlése szerint legalább egy ember a kórházban belehalt a támadás során szerzett sérüléseibe.

Összesen 11 ember sérült meg, köztük egy gyermek is, két sérült állapota súlyos.

A hatóságok szerint oktatási intézményekben is károk keletkeztek, a lakosság megsegítésére pedig műveleti parancsnokságokat hoztak létre.

Az orosz támadás Zelenszkij szülővárosát sem kímélte

Krivij Rihben az orosz erők tömeges dróntámadást hajtottak végre egy ipari létesítmény ellen. A regionális hatóságok közlése szerint a csapás két ember halálát okozta, és több sérült is van. Olekszandr Vilkul, a városi védelmi tanács vezetője arról számolt be, hogy a támadás robbanásokat idézett elő a város északi részén, a mentőegységek pedig azonnal a helyszínre siettek.

A hivatalos jelentések szerint a támadást követően az ipari létesítményben tűz ütött ki.

A légvédelmi egységek az éjszaka során több drónt is lelőttek a térség felett, azonban nem minden támadást sikerült megakadályozni, több eszköz célba talált. Olekszandr Ganzsa, a Dnyipropetrovszk megyei közigazgatás vezetője szerint az orosz erők drónokkal és tüzérséggel további csapásokat mértek a régió több kerületére is. A támadások lakóépületeket és egyéb infrastruktúrát rongáltak meg.