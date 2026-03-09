Orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen – több megyében is áram nélkül maradtak

Ukrajna több megyéjében is áramkimaradások vannak az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt – közölte az ukrán energetikai minisztérium sajtószolgálata hétfőn, írja a Zn.ua.

Kijevben sátrakban melegednek az emberek az orosz támadások után (Fotó: AFP/ Tetiana Dzhafarova)

A tájékoztatás szerint március 9-én a harci cselekmények és az energetikai létesítmények elleni ellenséges támadások következtében Szumi, Csernyihiv és Harkiv megyék több települése ideiglenesen áram nélkül maradt.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az energetikai vállalatok munkatársai megerősített munkarendben dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden fogyasztó számára helyreállítsák az áramszolgáltatást.

Ukrajna több régiójában jelenleg óránkénti, ütemezett áramkimaradások vannak érvényben minden fogyasztói kategória számára. Emellett az ipari felhasználók esetében teljesítménykorlátozásokat is bevezettek a hálózat stabilitásának megőrzése érdekében. Az aktuális korlátozási menetrendeket a regionális áramszolgáltatók hivatalos felületein teszik közzé.

Ukraine struck two power substations in Belgorod overnight, the Russian region's governor said, hitting the Belgorod substation on Storozhovaya Street and the Frunzenskaya substation near Dragunskoye village, cutting electricity, water, and heat. pic.twitter.com/I3D8Zz3jvs — Reasonable Fella 🇺🇦 united 🇺🇲 (@TheReasonable66) March 8, 2026

Orosz támadások az ukrán infrastruktúra ellen

A legutóbbi nagyszabású orosz támadás március 7-én érte Ukrajnát. A beszámolók szerint a támadások során vasúti alállomásokat, hidakat és energetikai létesítményeket vettek célba hét különböző régióban.

A fővárosban, Kijevben három ember megsérült, miközben 1905 lakóépület maradt fűtés nélkül a támadások következtében. Az ukrán hatóságok szerint a helyreállítási munkálatok több térségben továbbra is tartanak.

