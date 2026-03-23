Orosz támadások dúltak fel több ukrán régiót

Március 23-ára virradó éjszaka az orosz erők nagyszabású dróntámadást hajtottak végre az Odessza és a Dnyipropetrovszk régiók ellen – az egyik kikötőt találat érte, és lakóépületek rongálódtak meg – írta az Unian.
Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője szerint az orosz erők Krivij Rih városát támadták. Két férfi – egy 31 és egy 58 éves – megsérült. Az ellenséges támadás következtében tűz ütött ki.
Olekszandr Vilkul, a krivij rihi Védelmi Tanács vezetője szerint az oroszok az éjszaka folyamán és reggel is nagyszabású támadást indítottak a város ellen „Shahed” drónokkal, amelyek közül 19-et lelőttek. Ugyanakkor néhány csapás célba talált, ami infrastrukturális károkat okozott. A sérülteket kórházba szállították.
A reggeli támadás következményeit jelenleg is felmérik
– jegyezte meg Vilkul.
Később hozzátette, hogy a Nikopoli járásban az orosz erők drónokkal támadták a Nikopol, Marganec, Pokrovszk és Cservonohrihorivka közösségeket. Vállalkozások, magánházak, társasházak és autók rongálódtak meg. Krivij Rihben minden szolgáltatás, a tömegközlekedés, a kórházak és a szociális intézmények működnek. A Metallurgiai kerületben társasházak sérültek meg.
Az orosz hadsereg az éjszaka folyamán az Odessza régiót is támadta. Oleg Kipper, a területi katonai közigazgatás vezetője szerint Odessza külvárosában lakóépületek és a kikötői infrastruktúra is nagyszabású dróntámadás célpontja volt. A lehulló törmelék következtében két magánház teteje megsérült, és az ablakok betörtek. „A kikötő területén található egyik raktár is megrongálódott” – jelentette Kipper.
Március 22-re virradó éjszaka az orosz megszálló erők drónokkal támadták az odesszai vasutat.
Az evakuálás során a mozdonyvezető halálos sérüléseket szenvedett egy szembejövő vonattal való ütközés következtében; az egyik utas is megsérült, közepes súlyosságú sérüléseket szenvedve.
Magyar Péter Kijevvel egyeztet
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak közte és Ukrajna között. Az ország melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.