Március 23-ára virradó éjszaka az orosz erők nagyszabású dróntámadást hajtottak végre az Odessza és a Dnyipropetrovszk régiók ellen – az egyik kikötőt találat érte, és lakóépületek rongálódtak meg – írta az Unian.

Orosz támadások dúltak fel több ukrán régiót

Fotó: AFP

Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője szerint az orosz erők Krivij Rih városát támadták. Két férfi – egy 31 és egy 58 éves – megsérült. Az ellenséges támadás következtében tűz ütött ki.

Olekszandr Vilkul, a krivij rihi Védelmi Tanács vezetője szerint az oroszok az éjszaka folyamán és reggel is nagyszabású támadást indítottak a város ellen „Shahed” drónokkal, amelyek közül 19-et lelőttek. Ugyanakkor néhány csapás célba talált, ami infrastrukturális károkat okozott. A sérülteket kórházba szállították.

A reggeli támadás következményeit jelenleg is felmérik

– jegyezte meg Vilkul.

Russia launched FPV drone in Nikopol, Dnipropetrovsk region, targeting a civilian car. Two people were inside. Both were killed.

The enemy also struck Kryvyi Rih — targeting residential areas, causing fires. A truck was also hit in Novopokrovska community.



— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) March 23, 2026

Később hozzátette, hogy a Nikopoli járásban az orosz erők drónokkal támadták a Nikopol, Marganec, Pokrovszk és Cservonohrihorivka közösségeket. Vállalkozások, magánházak, társasházak és autók rongálódtak meg. Krivij Rihben minden szolgáltatás, a tömegközlekedés, a kórházak és a szociális intézmények működnek. A Metallurgiai kerületben társasházak sérültek meg.

Az orosz hadsereg az éjszaka folyamán az Odessza régiót is támadta. Oleg Kipper, a területi katonai közigazgatás vezetője szerint Odessza külvárosában lakóépületek és a kikötői infrastruktúra is nagyszabású dróntámadás célpontja volt. A lehulló törmelék következtében két magánház teteje megsérült, és az ablakok betörtek. „A kikötő területén található egyik raktár is megrongálódott” – jelentette Kipper.

Március 22-re virradó éjszaka az orosz megszálló erők drónokkal támadták az odesszai vasutat.

Az evakuálás során a mozdonyvezető halálos sérüléseket szenvedett egy szembejövő vonattal való ütközés következtében; az egyik utas is megsérült, közepes súlyosságú sérüléseket szenvedve.

