Helyi ukrán hatóságok közlése szerint legalább két ember meghalt, további nyolc pedig megsérült az elmúlt nap során Ukrajnát ért orosz támadások következtében – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Orosz támadások szedték áldozataikat több ukrán településen

Fotó: AFP

Az orosz erők az éjszaka folyamán 141 különböző típusú drónt indítottak Ukrajna ellen, amelyek közül nagyjából 100 Shahed típusú pilóta nélküli repülő eszköz volt – közölte március 6-án az ukrán légierő.

Herszon megyében egy ember meghalt, további négy pedig megsérült az elmúlt nap orosz támadásai során – jelentette március 6-án Olekszandr Prokugyin regionális kormányzó.

Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó beszámolója szerint Dnyipropetrovszk megyében, Oroszország a régió három járását tüzérséggel, drónokkal és Uragan típusú sorozatvetőkkel támadta.

Elmondása alapján három ember megsérült, köztük egy 15 éves lány is.

Donyeck megyében az orosz erők az elmúlt nap során kilenc alkalommal lőtték a környező településeket

– állt Vadim Filaskin regionális kormányzó tájékoztatójában.

Kosztyantinyivkában egy ember megsérült. A Pokrovszki és a Kramatorszki járásban lakóépületek és infrastruktúra rongálódott meg. Filaskin hozzátette, hogy összesen 419 embert, köztük 55 gyermeket evakuáltak a frontvonalhoz közeli területekről.

Ukrajna nemzetközi vizeken támadott meg egy orosz tankerhajót

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, döbbenetes felvételek jelentek meg egy égő tankerhajóról a Földközi-tengeren. Az orosz olajszállító tanker dróntámadás következtében gyulladt ki Málta közelében. Biztonsági források szerint a támadás mögött akár egy haditengerészeti drón is állhatott, amelyet feltételezések szerint Ukrajna vethetett be az orosz hajó ellen.