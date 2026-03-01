Rakéták és drónok tették próbára az orosz légvédelmet

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata közölte, hogy az elmúlt éjszaka a légvédelmi egységek 27, az Ukrán Fegyveres Erők által indított drónt fogtak el és semmisítettek meg, amelyek oroszországi régiók felett repültek – számolt be a jelentésről a Life.

Orosz jelentés: kivédték az ukrán légitámadást

Fotó: AFP

A legtöbb drónt – nyolcat – a Brjanszki terület felett lőtték le. Hét pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg a Belgorodi és a Kurszki terület felett, kettőt a Tula és az Orjoli terület felett. Egy további drónt a Rosztovi terület felett semmisítettek meg.

Az elmúlt 24 órában a „Nyugat” haderőcsoport 60, az Ukrán Fegyveres Erők által használt nehéz harci kvadrokoptert és három HIMARS sorozatvető-rakétát fogott el. A légvédelmi egységek és a mobil tűzcsoportok három rakétát, három csapásmérő drónt és 28 pilóta nélküli légi járművet lőttek le. Emellett 60 nehéz kvadrokoptert is megsemmisítettek. Megsemmisítettek továbbá egy felderítőállomást, 37 drónirányító posztot, egy Starlink műholdas állomást és öt tábori raktárt.