Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Orbán Viktor: A teljes kontinensen nő a terrorfenyegetettség szintje

Oroszország

Rakéták és drónok tették próbára az orosz légvédelmet

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az elmúlt éjszaka számos ukrán drónt semmisítettek meg különböző oroszországi régiók felett. A jelentés közli továbbá, hogy a Nyugat haderőcsoport az elmúlt 24 órában több tucat nehéz harci kvadrokoptert és HIMARS rakétát fogott el.
Oroszországlégitámadás riasztásUkrajna

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata közölte, hogy az elmúlt éjszaka a légvédelmi egységek 27, az Ukrán Fegyveres Erők által indított drónt fogtak el és semmisítettek meg, amelyek oroszországi régiók felett repültek  – számolt be a jelentésről a Life.

Orosz jelentés: kivédték az ukrán légitámadást
Fotó: AFP

A legtöbb drónt – nyolcat – a Brjanszki terület felett lőtték le. Hét pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg a Belgorodi és a Kurszki terület felett, kettőt a Tula és az Orjoli terület felett. Egy további drónt a Rosztovi terület felett semmisítettek meg.

Az elmúlt 24 órában a „Nyugat” haderőcsoport 60, az Ukrán Fegyveres Erők által használt nehéz harci kvadrokoptert és három HIMARS sorozatvető-rakétát fogott el. A légvédelmi egységek és a mobil tűzcsoportok három rakétát, három csapásmérő drónt és 28 pilóta nélküli légi járművet lőttek le. Emellett 60 nehéz kvadrokoptert is megsemmisítettek. Megsemmisítettek továbbá egy felderítőállomást, 37 drónirányító posztot, egy Starlink műholdas állomást és öt tábori raktárt.

 

Orosz-ukrán háború
