A legtöbb drónt – huszonkilencet - Brjanszk régió felett lőtték le az oroszok. Tizenöt drónt semmisítettek meg az Orlov régió felett, tizenegyet Belgorod régió felett. Kilenc drónt semmisítettek meg a Rjazan régió felett, nyolcat a Kaluga régió felett, hetet a Voronyezs régió felett.

Drónzápor érte el Oroszországot, Moszkvát is célba vették az ukránok. A képen dróntámadásra készülő ukrán katonák - illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Több drónt lőttek le Kurszk, Rosztov, Volgograd régiók és a Krím-félsziget felett, és intenzív támadást blokkolt a légvédelem Tula és Szamara régiók felett is. Három drónot lőttek le Lipecska régió és Moszkva régió felett, kettőt-kettőt Szaratov és Uljanovszk régiók felett, egyet pedig Ivanov régió felett.

A légvédelem egy Moszkvára tartó ukrán drónt is lelőtt.

Az elmúlt napokban az orosz hadsereg „Nyugat” katonai csoportjai 2 HIMARS rakétát, ötvenkilenc drónt és negyvenhéz nehéz harci quadrokoptert semmisítettek meg az ukrán hadsereg harci eszközeiből.

Ezen kívül három páncélozott jármű, köztük egy amerikai M113 páncélozott szállító jármű, tizennégy autó, két „Gvozdika” önjáró tarack és egy aknavető is megsemmisült.

- írta a life.ru, amely arról is beszámolt, hogy közel kétszáz ukrán katona is az orosz támadások áldozatává vált. A beszámolók szerint megsemmisült továbbá egy irányítóállomás, két Starlink állomás és két lőszerraktár is.