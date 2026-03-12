Hírlevél
Ukrajna

Oroszország ezúttal Zaporizzsjára csapott le

Zaporizzsja az elmúlt időszakban kiemelt célpontja a támadásoknak. Oroszország éjszakai akciója során több irányított bombát is bevetett, amelyekben legalább 13 civil is megsérült, köztük gyerekek is.
Ukrajnaorosz-ukrán háborúOroszország

A Zaporizzsjára mért támadásban két gyermek is megsérül a beszámolók szerint. Oroszország az elmúlt időszakban fokozta támadásait a régióban – írja a Kyiv Independent.  

Oroszország ismét lecsapott a régióra
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A támadásban a kritikus infrastruktúra mellett a hírek szerint lakóházak is célpontok voltak. Több autó is megrongálódott. 

Tizenhárman megsérültek – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az áldozatok között két gyermek, egy 11 éves fiú és egy 12 éves lány van.

A helyi ügyészség háborús bűncselekmények gyanújával indított nyomozást a támadásokra válaszul. A déli országrészben található Zaporizzsja városa, amely Oroszország 2022-es teljes körű inváziója előtt körülbelül 710 000 lakosnak adott otthont, rendszeres célpontja az orosz támadásoknak . A csapások a tél folyamán fokozódtak, Oroszország energiainfrastruktúra elleni támadása széleskörű áramszünetet okozott a régióban.

Az orosz erők déli irányú offenzívát is megkíséreltek a térségben, bár Kijev jelentése szerint az ukrán csapatok visszaverték a kísérletet.

 

Orosz-ukrán háború
