Oroszország ezúttal Zaporizzsjára csapott le

A Zaporizzsjára mért támadásban két gyermek is megsérül a beszámolók szerint. Oroszország az elmúlt időszakban fokozta támadásait a régióban – írja a Kyiv Independent.

Oroszország ismét lecsapott a régióra

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A támadásban a kritikus infrastruktúra mellett a hírek szerint lakóházak is célpontok voltak. Több autó is megrongálódott.

Tizenhárman megsérültek – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az áldozatok között két gyermek, egy 11 éves fiú és egy 12 éves lány van.

A helyi ügyészség háborús bűncselekmények gyanújával indított nyomozást a támadásokra válaszul. A déli országrészben található Zaporizzsja városa, amely Oroszország 2022-es teljes körű inváziója előtt körülbelül 710 000 lakosnak adott otthont, rendszeres célpontja az orosz támadásoknak . A csapások a tél folyamán fokozódtak, Oroszország energiainfrastruktúra elleni támadása széleskörű áramszünetet okozott a régióban.