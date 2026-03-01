Hírlevél
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Orbán Viktor: A teljes kontinensen nő a terrorfenyegetettség szintje

Oroszország keményen odacsapott Ukrajnának

Miközben az egész világ a közel keleti eseményekkel van elfoglalva, az orosz erők épp egy hatalmas katonai akciót hajtanak végre. Ukrajna számos régiójából érkeztek jelentések. Az ország keleti régióját robbanások rázták meg, főleg Harkivot és Odesszát érték támadások.
Oroszország február 28-ról március 1-re virradó éjszaka kiterjedt drón- és légicsapás-sorozatot indított Ukrajna több régiója ellen.  Légiriadókról érkeztek beszámolók az ország keleti és déli részéről, a támadások leginkább Odessza és Harkiv területeit érintették – számolt be az eseményről a 24tv.

Fotó: AFP

 

Hajnalban robbanás rázta meg Harkivot, ahol a városvezetés tájékoztatása szerint harci drón csapódott be a Saltivszkij kerületben.

Egy hivatali épület is találatot kapott a Sevcsenkivszkij városrészben, valamint károk keletkeztek egy városi park környezetében is, több épületben betörtek az ablakok. A hatóságok közlése szerint személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A jelentések alapján az éjszaka folyamán több irányból – északról, északkeletről és délről – közelítették meg a drónok a várost.

Odessza térségében a Fekete-tenger felől érkeztek a pilóta nélküli repülőeszközök.

A városban és környékén robbanásokat hallottak, ugyanakkor a helyi katonai közigazgatás vezetőjének közlése szerint károkról és sérültekről nincs információ. A drónmozgások egy része Izmail irányába tartott, miközben több hullámban érkeztek újabb eszközök a tengeri térségből.

Nemcsak drónokat vetettek be a támadás során az oroszok, több régióban irányított légibombák (KAB) kilövéséről is érkeztek beszámolók.

A támadások érintették a Donyecyk, a Dnyipro környéki, valamint a Zaporizzsja térséget is. Emellett fokozott orosz taktikai légierő-aktivitást jelentettek a keleti és északkeleti frontszakaszon. A frontvonal mentén – Odessza, Herszon, Donyeck és Harkiv térségében – jelentős felderítő dróntevékenységet észleltek.

 

 

