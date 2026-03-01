Oroszország február 28-ról március 1-re virradó éjszaka kiterjedt drón- és légicsapás-sorozatot indított Ukrajna több régiója ellen. Légiriadókról érkeztek beszámolók az ország keleti és déli részéről, a támadások leginkább Odessza és Harkiv területeit érintették – számolt be az eseményről a 24tv.

Oroszország keményen odacsapott Ukrajnának

Fotó: AFP

Hajnalban robbanás rázta meg Harkivot, ahol a városvezetés tájékoztatása szerint harci drón csapódott be a Saltivszkij kerületben.

Egy hivatali épület is találatot kapott a Sevcsenkivszkij városrészben, valamint károk keletkeztek egy városi park környezetében is, több épületben betörtek az ablakok. A hatóságok közlése szerint személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A jelentések alapján az éjszaka folyamán több irányból – északról, északkeletről és délről – közelítették meg a drónok a várost.

Odessza térségében a Fekete-tenger felől érkeztek a pilóta nélküli repülőeszközök.

A városban és környékén robbanásokat hallottak, ugyanakkor a helyi katonai közigazgatás vezetőjének közlése szerint károkról és sérültekről nincs információ. A drónmozgások egy része Izmail irányába tartott, miközben több hullámban érkeztek újabb eszközök a tengeri térségből.

Nemcsak drónokat vetettek be a támadás során az oroszok, több régióban irányított légibombák (KAB) kilövéséről is érkeztek beszámolók.

A támadások érintették a Donyecyk, a Dnyipro környéki, valamint a Zaporizzsja térséget is. Emellett fokozott orosz taktikai légierő-aktivitást jelentettek a keleti és északkeleti frontszakaszon. A frontvonal mentén – Odessza, Herszon, Donyeck és Harkiv térségében – jelentős felderítő dróntevékenységet észleltek.