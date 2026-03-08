Váratlan fejlemény: fordulópont jöhet Irán történetében

Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah fia, aki jelenleg számüzetésben él, szombaton kijelentette, hogy az Iszlám Köztársaság „összeomlóban van”, és hogy az irániak készen állnak arra, hogy visszaszerezzék országukat, egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai műveletei megrázták a rezsimet – írja a Fox News.

Reza Pahlavi koronaherceg az iráni rezsim összeomlását jósolja

Fotó: AFP

A múlt hétvégén kezdődött műveletek következtében életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, a legfelsőbb vezető, valamint közel 50 másik rezsimhez tartozó vezető személy, ami Pahlavi szerint sorsdöntő pillanatot teremtett a változás számára.

A helyzet a terepen az, hogy az emberek nyilvánvalóan egy lehetőségre vártak, hogy ismét az utcára vonuljanak, és visszaszerezzék az országukat. Azt látjuk, hogy a rezsim egyre több eleme omlik össze. Nagyon sok ember otthon készen áll arra, hogy szerepet vállaljon, és pontosan erre lesz szükség egy sikeres és stabil átmenethez”

– mondta a Reza Pahlavi.

A legfelsőbb vezető halálát követően Pahlavi kijelentette, hogy az iráni nép nem fog elfogadni semmilyen olyan megoldást, amely a jelenlegi rezsimhez kötődik.

Csak egy teljes szakítás biztosíthatja, hogy ne csak egy demokratikus megoldást és alternatívát érjünk el ezzel a rezsimmel szemben, hanem azt is, hogy olyan emberek kerüljenek előtérbe, akik semmilyen formában nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a rezsimhez”

– mondta.

Pahlavi, a néhai Mohammad Reza Pahlavi sah fia, a hatalom átmenetét sürgette a teokráciából a demokráciába, és kijelentette, hogy segítene ennek az átmenetnek az irányításában, amelyet egy különböző erőkből álló koalíció segítene elő, beleértve az Iránon belüli szereplőket és az ország hadseregének tagjait is.

Az átmenet azt jelenti, hogy ezt a választást az iráni népre kell bízni, és csak az urnák dönthetnek arról, hogy mi lesz a végeredmény, és ki lesz a jövőben felelős az országunkért”

– mondta.

Amikor arról kérdezték, hogy más kormányzati formák is elképzelhetők-e, Pahlavi azt mondta, hogy az irániak nem érnék be „kevesebbel, mint egy demokratikus kimenetellel”.

Nem látok a demokrácián kívül olyan megoldást, amely tartós, működőképes vagy elfogadható lenne. Az egyetlen módja annak, hogy az emberek elfogadják a végeredményt, ha biztosak lehetnek abban, hogy ők irányítják a saját sorsukat”

– mondta.