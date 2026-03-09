Szijjártó Péter: Újra berendelték a kijevi nagykövetünket + videó

A mai napon újra berendelték a kijevi nagykövetünket az ukrán külügyminisztériumba. Érezhetően komoly pánik tört ki az ukránoknál, miután csúnyán lebuktak a több százmillió euró és több százmillió dollár magyarországi mozgatásával – fogalmazott Szijjártó Péter.
Mint mondta, „ez egy nemzetbiztonsági kérdéssé lett itt nálunk, Magyarországon, hogy vajon mit keresett az ukránokhoz köthető több százmillió euró, több százmillió dollár készpénzben Magyarországon”.
Mire használták, mire használják ezt a hatalmas pénzösszeget? Van-e köze ennek a több százmillió euró, illetve dollár magyarországi mozgatásának az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a magyarországi parlamenti választásba? Kérdés, hogy ebből a több százmillió eurónyi és dollárnyi készpénzből mennyit költöttek el itt, Magyarországon, és ezt kinek az érdekében tették. És nemzetbiztonsági kérdés ez azért is Magyarországon, mert jó lenne tudni, hogy vajon miért az ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötődő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt
– fogalmazott a miniszter.
Hozzátette, kérdés az is, hogy
vajon mi az oka annak a rendkívül érdekes egybeesésnek, hogy egy tiszás ügyvédi iroda védi most a pénzszállítókat és követeli vissza a pénzt, próbál legalábbis szerepet játszani a pénz visszaszerzésében.
Szijjártó Péter elmondta, az ukránok is a magyar nagykövet bekéretésekor kizárólag a pénz visszakövetelésére szorítkoztak. „Válaszokat a mai napon sem tudtak adni, válaszokat a mai napon sem adtak a kérdéseinkre” – tette hozzá.
Szijjártó Péter hozzátette, „mi követeljük, hogy az ukránok haladéktalanul adjanak választ a kérdéseinkre”.
Mit keres, mit keresett ez a több százmillió eurónyi és dollárnyi készpénz Magyarországon, azt miért Magyarországon mozgatták és milyen célokra használták?
Hogyha nem adnak válaszokat az ukránok, akkor persze a hatóságaink meg fogják találni ezeket a válaszokat – tette hozzá a tárcavezető, és megjegyezte, hogy a mai napon egy jogszabály-módosítással lehetővé tették, hogy a hatóságaink megtalálják a válaszokat a kérdésekre.
Ez Magyarországon egy nemzetbiztonsági jelentőségű kérdés. Az ukránok válaszokkal tartoznak, és ha azokat a válaszokat nem adják meg, akkor a magyar hatóságok fogják megkeresni
– fogalmazott a tárcavezető.
Szijjártó Péter kérdésre válaszolva hozzátette, egy tiszás ügyvédi iroda hirtelen feltűnt ebben az ügyben mint a pénzszállítók képviselője.
Ez csak még súlyosabb kérdéseket vet fel. Tehát van-e köze ennek az esetnek az ukránok magyarországi parlamenti választásba történő beavatkozásához az ellenzék oldalán? Ez a világos kérdés, erre kellene tudni válaszolni, nem felháborodott X-posztokat írogatni, nem berendelni nagykövetet, hanem erre a világos, egyenes, egyszerű kérdésre válaszolni. Úgyhogy várjuk, hogy az ukránok megszüljék a válaszukat ebben a tekintetben
– mondta a miniszter.