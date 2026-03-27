Az ukrán kényszersorozásról szóló videót tett közzé a közösségi médiában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A felvételen egy férfi látható, aki futva próbál elmenekülni a sorozók elől, miközben egy nő is vele tart.

Panyi Miklós: „Ahol már megvalósult a Szeretetország” (Forrás: Facebook)

A videón az látszik, hogy a férfi és a nő egy társasházhoz érkeznek, a férfi pedig megpróbál bejutni az épületbe, mielőtt utolérnék. Ez azonban nem sikerül: a sorozók elérik, és a helyszínen elfogják. A nő közben kiabálva próbál közbelépni, de nem tudja megakadályozni az intézkedést. A férfit végül a közelben várakozó furgonba tuszkolják.

Panyi Miklós a videóban arra figyelmeztetett, hogy hasonló helyzet akár Magyarországon is előállhat:

Tiszások, szevasztok! A kiáradt Tisza a Kárpátokon túl. Ha kell, majd itthon is berántanak mindenkit. Téged is.

A politikus a videó mellé külön bejegyzést is írt, amelyben úgy fogalmazott:

Ahol már megvalósult a Szeretetország.

Korábban is nyilvánosságra kerültek hasonló felvételek Ukrajnából, amelyek a kényszersorozás súlyos valóságát mutatják be. Dnyipro városában egy férfit a járókelők szeme láttára próbáltak elvonszolni az utcáról a területi hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei.





Kropivnickij városából szintén súlyos atrocitásról számoltak be a helyiek. A videó tanúsága szerint erőszakkal tuszkoltak be egy férfit egy kocsi hátsó ülésére, és már vitték is a húsdarálóba a TCK munkatársai.





Ezzel az Ukrajnával egyeztet rendszeresen Magyar Péter

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is tárgyalt ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.