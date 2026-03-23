Európa Budapestre figyel: kezdődik a Patrióta Nagygyűlés

Hétfőn egész napos politikai esemény zajlik Budapesten: délelőtt az Országházban a migrációról és a szuverenitásról tartanak konferenciát, délután pedig a Millenárison veszi kezdetét az I. Patrióta Nagygyűlés. A rendezvény csúcspontját a nagygyűlés jelenti, ahol Orbán Viktor mellett olyan meghatározó európai politikusok szólalnak fel, mint Marine Le Pen, Matteo Salvini és Santiago Abascal.

Európa patriótái Fotó: https://www.patriotanagygyules.hu/

Az eseményre egész Európa figyel.

Középpontban a migráció

Európában többséget kell szerezniük a Patrióta pártcsalád tagjainak, hogy a migráció problémája megoldható legyen

– hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az Országházban, az 1. Patrióta Nagygyűlés rendezvényén.

Kifejtette, a Patrióták ebben lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyik tesz is ez ügyben. Nekünk, a Patriótáknak kell megerősödnünk – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, az uniós migrációs paktum nem old meg semmit, nem mondja ki a külső határok védelmét, hanem válsághelyzetben felső határ nélkülivé váló migrációs kvótát ír elő.

A miniszter emellett érvelt, hogy a belépés előtt bírálják el a menedékért folyamodók kérelmét. Brüsszel csődöt mondott, de még büszke is arra, hogy csődöt mondott – jelentette ki Gulyás Gergely, hangsúlyozva, a migrációt illetően nem emberiességről, hanem az európai kultúra fennmaradásáról van szó.

„Az Európai Unióban ma alkotmányos államcsíny zajlik”

Az Európai Unió tagállamainak és az európai polgároknak vissza kell venniük az ellenőrzést az európai együttműködés és az Európai Unió intézményei felett

– jelentette ki a európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az I. Patrióta Nagygyűlésen az Országházban.

Bóka János arról beszélt: az Európai Unióban ma alkotmányos államcsíny zajlik, a tagállamok és az európai polgárok felhatalmazása hiányában, az uniós szerződések betűjével és szellemével ellentétben, aláásva a tagállamok alkotmányos berendezkedéseit és intézményeit. Európa válaszúthoz érkezett, és a tét Európa jövője és a nemzetek szuverenitása – szögezte le.