Március 12-én, Irakban lezuhant a US Air Force KC-135 Stratotanker gép, és a legénység mind a hat tagja meghalt a repülőgép-szerencsétlenségben. A Pentagon hivatalos tájékoztatása szerint a baleset nem ellenséges tűz, sem baráti tűz következménye, hanem egy másik amerikai géppel történt incidenshez köthető – írja a CNN.

A US Air Force KC-135 Stratotanker legénység emléke előtt tisztelgett egy pilóta

Fotó: BRETT JOHNSEN / AFP

Egy pilóta váratlan módon fejezte ki a tiszteletét

Egy pilóta tisztelettel adózott az ohiói nemzeti gárda három tagja előtt, akik az Irak nyugati részén történt repülőgép-szerencsétlenségben meghalt hat ember között voltak.

A pilot paid tribute to the three Ohio Air National Guardsmen who were among the six killed in a refueling aircraft crash in western Iraq. pic.twitter.com/yFczFrm0a8 — CBS News (@CBSNews) March 22, 2026

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Hormuzi-szoros körül is éleződik a helyzet: Irán korlátozza az áthaladást, Trump pedig azzal fenyegetőzik, hogy megtámadja az iráni erőműveket, ha a szoros 48 órán belül nem nyílik meg.