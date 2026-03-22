Márciusban hat amerikai katona életét vesztette, miután egy gép lezuhant Irak felett. Egy pilóta szokatlan manőverrel tisztelgett a halott katonák emléke előtt.
Március 12-én, Irakban lezuhant a US Air Force KC-135 Stratotanker gép, és a legénység mind a hat tagja meghalt a repülőgép-szerencsétlenségben. A Pentagon hivatalos tájékoztatása szerint a baleset nem ellenséges tűz, sem baráti tűz következménye, hanem egy másik amerikai géppel történt incidenshez köthető – írja a CNN.
Egy pilóta váratlan módon fejezte ki a tiszteletét
Egy pilóta tisztelettel adózott az ohiói nemzeti gárda három tagja előtt, akik az Irak nyugati részén történt repülőgép-szerencsétlenségben meghalt hat ember között voltak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!