Pócs János: Magyar Péter egyik arca azt mondta, hogy nem szereti Zelenszkijt, a másik arca lefekszik az ukránok pénzéért

A CPAC 2026 Hungary alkalmával beszédett mondott Pócs János.

Fidesz országgyűlési képviselője is felszólalt a CPAC Hungary 2026 rendezvényének alkalmával. Pócs János Magyar Péterről szólva elmondta, két arca van. Látványos előadásával készült, és magával hozta azt, a Magyar Péter formázó bábut, amelyet videóiból már jól ismerhetnek a nézők. Pócs János úgy fogalmazott: „Az egyik arca, ez volt az igazi, ég rajongott a miniszterelnökért. Ez a másik már gyűlöli, de szerintem nem gyűlöli, csak hasonlítani szeretne rá. És emlékszem, az egyik arca azt mondta, hogy nem szereti Zelenszkijt. A másik arca lefekszik az ukránok pénzéért”.



Pócs János hozzátette, „ezek a csávók úgy reszketnek a békétől, mint ördög a tömjénfüsttől”.

Ezt bizonyította a családjában, a barátai körében és bizonyítja most a politikában is. És van egy dolog, amiben egészen biztosak lehetnek ezek a Péterek. Április 12-én mindegy, hogy melyik arc lesz rajta, teljesen mindegy, hogy melyik arc lesz rajta. Egészen biztos, hogy április 12-én el fogjuk takarítani

– emelte ki Pócs János.

