A Magyar Péter vezetését jelző Polymarket megbízhatatlan és veszélyes – számolt be róla a Tűzfalcsoport. A blog egy washingtoni agytröszt elemzésére hivatkozik, miszerint nemzetbiztonsági és jogi kockázatot jelent az előrejelzési fogadási piacok jelensége. A Responsible Statecraft cikke azt állítja, hogy az úgynevezett prediction marketek (előrejelzési/fogadási piacok) egyre komolyabb nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, különösen akkor, amikor katonai konfliktusokra és geopolitikai eseményekre lehet fogadni. Responsible Statecraft a washingtoni székhelyű Quincy Institute for Responsible Statecraft nevű washingtoni think tank médiaplatformja.

Magyar Péter győzelmére/vereségére is lehet fogadni a Polymarket platformon

A prediction market olyan online platform, ahol a felhasználók pénzben fogadhatnak jövőbeli események kimenetelére (például választásokra, gazdasági adatokra vagy katonai eseményekre). Az árak tulajdonképpen a piac által becsült valószínűséget tükrözik.

A legismertebb platformok közé tartozik például a Polymarket vagy a Kalshi, ahol a felhasználók kriptovalutával kereskedhetnek ilyen „esemény-szerződésekkel”.

Bennfentes információ

A szerzők szerint ezek a piacok ösztönözhetik a bennfentes kereskedést. Ha valaki például katonai vagy politikai döntéshozatal közelében dolgozik, és előre tud egy eseményről (pl. egy támadásról), akkor a fogadással jelentős profitot érhet el. A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon. Tegnap mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. Nem kérünk belőle!

– írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook oldalán pénteken. Nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkijt – hívta fel a figyelmet a tiszások kétarcúságára.