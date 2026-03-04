Kreml: erről tárgyal Szijjártó Péter és Putyin

Az olajellátás helyzetéről is szó lesz Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter találkozóján – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a RIA Novosztyi beszámolója szerint.

Dimitrij Peszkov a Kreml szóvivője elárulta miről tárgyal Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

„Természetesen ez a kérdés is szóba kerül Putyin és Szijjártó mai megbeszélésén. Más megkeresések nem érkeztek” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy az európai országok keresték-e Oroszországot az energiaszállítások újraindításával vagy növelésével kapcsolatban a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán elleni háború idején.