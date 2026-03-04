Kreml: erről tárgyal Szijjártó Péter és Putyin

Hírlevél
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára arról beszélt, milyen témák kerülnek szóba Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter találkozóján.
Az olajellátás helyzetéről is szó lesz Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter találkozóján – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a RIA Novosztyi beszámolója szerint.

Dimitrij Peszkov a Kreml szóvivője elárulta miről tárgyal Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Dimitrij Peszkov a Kreml szóvivője elárulta miről tárgyal Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin  (Fotó: AFP)

„Természetesen ez a kérdés is szóba kerül Putyin és Szijjártó mai megbeszélésén. Más megkeresések nem érkeztek” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy az európai országok keresték-e Oroszországot az energiaszállítások újraindításával vagy növelésével kapcsolatban a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán elleni háború idején.

 

