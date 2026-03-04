Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarokról egyeztetett

A telefonbeszélgetésük alkalmával Vlagyimir Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat – szúrta ki a Mandiner. A Gazeta orosz lap pedig tudatta, hogy a telefonbeszélgetés során az orosz elnök és Orbán Viktor abban is megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.

Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbánnak a kárpátaljai magyar hadifoglyok szabadon bocsátását (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban arról beszélt, hogy a Külügyminisztérium berendelte Sándor Fegyir ukrán nagykövetet a kárpátaljai magyarok kényszermozgósítása miatt

– írja a Gazeta.

A külügyminiszter februárban azt is kijelentette, hogy Magyarország továbbra is támogatja a szankciókat az ukrajnai mozgósításért felelős katonai parancsnokokkal szemben. Szijjártó megjegyezte, terjednek olyan felvételek, amelyeken férfiakat családjuk szeme láttára visznek el az utcáról, majd – megfogalmazása szerint – bántalmazás és megalázó bánásmód után buszokra kényszerítik őket Ukrajnában.

Zelenszkij pribékjei embervadászatot tartanak a háborúban álló országban. A fogvatartottakat megverik, és megalázó módon, minden látható ok nélkül buszokra dobják.