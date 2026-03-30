Putyin rendkívüli bejelentése: Olimpia Oroszországban?

Oroszország nyitott arra, hogy a jövőben ismét olimpiai játékoknak adjon otthont – erről beszélt Vlagyimir Putyin az Orosz Olimpiai Bizottság fennállásának 115. évfordulója alkalmából.
Putyin ünnepi üzenetében hangsúlyozta: Oroszország történelmileg is szorosan kötődik az olimpiai mozgalomhoz. Mint fogalmazott, az ország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapítói között volt, és már 1900 óta részt vesz az újkori olimpiai játékokon, írja a TASZSZ.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: TASZSZ)

Putyin az előzményekről szólt

Putyin emlékeztetett arra is, hogy Oroszország két alkalommal rendezett olimpiát: az 1980-as moszkvai nyári játékokat, valamint a 2014-es szocsi téli olimpiát. Az államfő szerint mindkét esemény „a legmagasabb szervezési és kreatív szinten” valósult meg, amit a nemzetközi olimpiai közösség is elismert.

Az elnök kiemelte: Moszkva a jövőben is kész szerepet vállalni az olimpiai eszme ápolásában.

Oroszország nyitott arra, hogy a jövőben nyári és téli olimpiai játékokat rendezzen, és kész hozzájárulni az olimpia valódi értékeinek megőrzéséhez

fogalmazott a Kreml honlapján közzétett táviratban.

 

 

