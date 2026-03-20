A német parlamentben nagy vacsorával ünnepelték a ramadán végét

Németországban a Zöldek megrendezték minden idők első böjttörését a Bundestagban. 2026-ban a ramadán, vagyis a muszlim böjti hónap március 19-én ér véget. Nagy büfévacsorával és közös imával ünnepelték a böjt végét (vagyis a böjttörést), ráadásul az eseményen jelen voltak az iszlámhoz közel álló, adófizetői pénzből támogatott NGO-k is. Az esemény fő szervezője a muszlim vallású Bundestag-képviselő, Lamya Kaddor volt, aki egy Instagram-bejegyzésben számolt be a történtekről. Elmondása szerint Németország történetében most először került sor arra, hogy egy frakció nevében közös böjttörést tartsanak a német parlamentben – számolt be róla az Exxpress.

Véget ért a ramadán, a német parlamentben nagy vacsorával ünnepelték

A Bundestagban jelen volt a Zöldek társelnöke, Felix Banaszak, valamint a frakcióvezető Britta Hasselmann is. Az esemény zárásaként nemek szerint elkülönítve közös imát is tartottak. Kaddor beszámolója szerint összesen 150 vendég vett részt az összejövetelen.

Professzorok is felszólaltak, köztük az iszlámkutató Bekim Agai. Képviseltette magát a muszlim közeghez köthető CLAIM nevű NGO is. A szervezet az állítólagos muszlimellenes rasszizmus és iszlámellenesség ellen lép fel, 2024-ben mintegy 1,3 millió euró közpénzt kaptak. Az Exxpress egy másik cikke Frank-Walter Steinmeier német államfő beszédéről számolt be, aki a böjti hónap jelentőségéről beszélt az ország társadalmi életében és üdvözölte a Németországban élő muszlim közösséget. Hivatalos üzenetében Steinmeier kiemelte:

A ramadán Németországban is honos ünneppé vált, és a vallásos élet részéhez tartozik országunkban.

Egy dolgot kívánt a muszlimoknak békés időtöltést a család és a barátok körében. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a német gyerekeket már enni se hagyták a muszlim vallású iskolatársaik, mert szerintük mindenkinek böjtölnie kell.