Ramadán miatt korlátozták az evést egy kanadai iskolában – felháborodtak a szülők

A helyi beszámolók szerint a calgary-i Fairview School vezetése úgy döntött, hogy bizonyos területeken ideiglenesen megtiltja az étkezést, hogy ezzel legyen tekintettel a böjtölő diákokra. Az alsóbb évfolyamos tanulók csak korlátozottan használhatták az étkezésre kijelölt helyeket, míg az idősebbeknek egyes esetekben a teljes szünet alatt mellőzniük kellett az evést az ebédlőben, írja az Exxpress.

A döntés azonban sok szülőnél kiverte a biztosítékot.

„A nem böjtölő gyerekeket büntetik”

A felháborodott szülők szerint elfogadhatatlan, hogy azok a diákok is korlátozva legyenek, akik nem tartják a ramadánt. Mint mondják, az iskola épp abban az időszakban nehezíti meg az étkezést, amikor a gyerekeknek enniük kellene.

További kérdéseket vet fel, hogy az érintett tanulók hova mehettek volna enni. A helyzetet súlyosbítja, hogy rossz idő esetén akár az egész közösségi teret étkezésmentes zónává nyilváníthatták volna – ami sok család szerint egyértelmű túlzás.

Ramadán: az iskola szerint érzékenyítésről van szó

Az illetékes iskolai hatóság megvédte az intézkedést. Álláspontjuk szerint az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy figyelembe vegyék a diákok vallási és kulturális igényeit. Ugyanakkor hangsúlyozták: nem történt általános változtatás az ebédszünet rendjében, és az intézkedés csak korlátozott mértékben érintette a tanulókat.

Az eset nem egyedi: Európában is egyre gyakrabban kerülnek napirendre hasonló kérdések. Németországban például nemrég váltott ki kritikát, hogy egyes iskolák arra kérték a diákokat, étkezés közben legyenek tekintettel böjtölő társaikra.