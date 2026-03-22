A ramadán lezárultával kiürültek az osztrák iskolák

A ramadán végeztével az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) arról számolt be, hogy feltűnően sok diák hiányzik az iskolákból. Helmut Fiedler, az FPÖ oktatási szóvivője veszélyes tendenciára figyelmeztetett és hangsúlyozta, a tankötelezettséget vallási okokra hivatkozva sem lehet elkerülni – számolt be róla az Exxpress.
Fiedler állítása szerint rendszeresen előfordul, hogy tanköteles gyermekek távol maradnak az óráktól muszlim vallási ünnepek alkalmával:
Ha péntek délelőtt, a ramadán befejezése idején feltűnően sok tanköteles gyermek nincs az iskolában, hanem közterületen tartózkodik, akkor valami nagyon nincs rendben
– mondta Fiedler. Az FPÖ álláspontja egyértelmű, bár a vallásszabadság fontos érték, annak is vannak határai. A tankötelezettségen pedig nem szabad lazítani – vallási okokra hivatkozva sem.
A ramadán idején sem lehet általános felmentést adni az iskolalátogatás alól
– hangsúlyozta. Az FPÖ alsó-ausztriai szervezete szerint a jogi helyzet egyértelmű, felmentés adható, de kizárólag alapos, egyedi kivizsgálás után. A kritika középpontjában az egyenlőség elve áll.
Minden gyermekre ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkoznia
– részletezte a szóvivő.