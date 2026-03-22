A ramadán lezárultával kiürültek az osztrák iskolák

A ramadán végeztével az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) arról számolt be, hogy feltűnően sok diák hiányzik az iskolákból. Helmut Fiedler, az FPÖ oktatási szóvivője veszélyes tendenciára figyelmeztetett és hangsúlyozta, a tankötelezettséget vallási okokra hivatkozva sem lehet elkerülni – számolt be róla az Exxpress.

Fiedler állítása szerint rendszeresen előfordul, hogy tanköteles gyermekek távol maradnak az óráktól muszlim vallási ünnepek alkalmával:

Ha péntek délelőtt, a ramadán befejezése idején feltűnően sok tanköteles gyermek nincs az iskolában, hanem közterületen tartózkodik, akkor valami nagyon nincs rendben

– mondta Fiedler. Az FPÖ álláspontja egyértelmű, bár a vallásszabadság fontos érték, annak is vannak határai. A tankötelezettségen pedig nem szabad lazítani – vallási okokra hivatkozva sem.

Rund um das Ende des Ramadan fehlen laut FPÖ auffällig viele Schüler im Unterricht. Bildungssprecher Helmut Fiedler warnt vor einer gefährlichen Entwicklung. „Schule darf nicht zur freiwilligen Veranstaltung werden“, stellt er klar. https://t.co/rsQOKTyORY pic.twitter.com/Q0qBt9Rro0 — exxpress (@exxpressat) March 21, 2026

A ramadán idején sem lehet általános felmentést adni az iskolalátogatás alól

– hangsúlyozta. Az FPÖ alsó-ausztriai szervezete szerint a jogi helyzet egyértelmű, felmentés adható, de kizárólag alapos, egyedi kivizsgálás után. A kritika középpontjában az egyenlőség elve áll.

Minden gyermekre ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkoznia

– részletezte a szóvivő.