Az Ukrán Fegyveres Erők komoly létszámhiánnyal küzdenek és egyre nehezebben tudják pótolni a kieső állomány, ami példátlan nyomást helyez a toborzóközpontokra. Az ukrajnai kényszersorozásról az elmúlt hónapokban rendszeresen jelennek meg sokkoló videók a közösségi médiában, amelyek mind azt mutatják: az ukrán férfiak már sehol sincsenek biztonságban.

Nem áll le a kényszersorozás Ukrajnában, a TCK-sok fogdossák össze az utcáról a civileket

Megrázó jelenet játszódott le Odesszában, ahol a TCK-sok egy férfit a ruhájába kapaszkodva vonszoltak végig az után. Azóta már nagy valószínűséggel ő is egy kiképzőtáborban van.

Egy Dnyipróból előkerült felvételen rendőrök és toborzótisztek vesznek őrizetbe egy férfit. A videón látható, ahogy négy TCK-s erőszakkal betuszkol egy férfit egy buszba, miközben egy másik civil próbálja megmenteni, de nem tudja megakadályozni a hatósági intézkedést.

A civilek közül egyre többen már nem az orosz hadsereget, hanem a mozgósítást végrehajtó hatóságokat tekintik ellenségnek. Egy forgalmas dnyiprói útszakaszon készült videó fényes nappal rögzítette, ahogy a TCK három tisztje dulakodásba keveredik civilekkel. Az események gyorsan elfajulnak: pofonok, lökdösődés, káosz.

A jelenet annyira abszurd, hogy egy ponton egy nő még tapsol is, miután az egyik civil hatalmas ütést mér az egyik tisztre.

Hatalmas tétje van a választásoknak

Április 12-én eldől, hogy Magyarország belesodródik-e az orosz–ukrán háborúba, hiszen csak a nemzeti szuverén kormány garantálhatja, hogy hazánk kimaradjon a fegyveres konfliktusból. Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta:

Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.

A Tisza Párt elnökéről 2024-ben számos fotó készült Kijevben, az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem ismertek, annyi feltételezhető, hogy Magyar Péter ukrán titkosszolgálati kapcsolattal és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij emberével is találkozott.

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar Péter és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt a lapértesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.