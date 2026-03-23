Elszálltak a rezsiköltségek: vészharangot kongattak Nagy-Britanniában

Az energiaválság egyre nagyobb terhet ró a brit háztartásokra, miközben a politikai vélemények megoszlanak a lehetséges megoldásról. A Konzervatív Párt szerint a jelenlegi brit kormány csupán tüneti kezelést alkalmaz ahelyett, hogy az elszálló rezsiköltségek gyökerét orvosolná.
A brit Konzervatív Párt határozott választ adna az energiaválságra és a magas rezsiköltségekre: saját olaj- és gáztermelés bővítése, valamint a zöld adók eltörlése – ezek azok az intézkedések, amelyekkel a toryk szerint 20 százalékkal lehetne csökkenteni a brit háztartások villanyszámláit. Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője a The Telegraph által közölt cikkében bírálta a Starmer-kormány megközelítését, amely szerinte csak segélyeket osztogat ahelyett, hogy a magas energiaárak valódi okait orvosolná. 

Kemi Badenoch, a toryk vezetője előállt az Olcsó Energiatervvel, ami a rezsiköltségek csökkentését célozza
Kemi Badenoch, a toryk vezetője előállt az Olcsó Energiatervvel, ami a rezsiköltségek csökkentését célozza
Fotó: AFP

Badenoch kifogásolta, hogy a brit kormány ismét az adófizetők pénzéből finanszírozná a segélyre szorulókat, miközben az ország adóssága már most rekordszinten van, az államadósság kamatai pedig a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott magasságokba emelkedtek. 

A konzervatív vezető szerint a probléma gyökere az, hogy az egymást követő brit kormányok jó szándékú, de hibás döntéseket hoztak az energiapolitikában. 2019-ben az Egyesült Királyságban elfogadtak egy törvényt, amely 2050-re nettó zérós célt határoz meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának tekintetében.

Badenoch maga is azon kevesek közé tartozott 2019-ben, akik megkérdőjelezték a törvényt. 

Mint írja, ez a célkitűzés kezdettől fogva teljesíthetetlennek tűnt – csak egy szlogen volt, nem komoly gazdasági stratégia. Az eredmény pedig ijesztő: Nagy-Britannia ipara gyors ütemben zsugorodik, csak Skóciában naponta ezer munkahely szűnik meg az olaj- és gáziparban, a brit vállalkozások pedig a fejlett világ legmagasabb villamosenergia-árait fizetik. A konzervatív politikus Ed Miliband energiaügyi minisztert is kritizálta, aki szerinte teljesen meg van győződve arról, hogy a megújuló energiaforrások önmagukban elegendőek lesznek és a hazai olaj- és gáztermelés fölösleges. 

A konzervatív „Olcsó Energiaterv" konkrét lépéseket tartalmaz, amely többek között eltörölné a villamosenergia-termelésre kivetett szénkibocsátási adót. Ez önmagában a nagykereskedelmi árakat egyharmadával csökkentené.

