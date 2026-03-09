Robert Fico blokkolni fogja az ukrán hitelt – videó

Kemény üzenetet intézett Ukrajna felé a szlovák kormányfő közösségi oldalán. Robert Fico jelezte az ukrán vezetésnek, hogy nem érdemes a magyar választásokra játszani, ugyanis Szlovákia mindaddig blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönt, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.

Robert Fico szerint nem érdemes az ukránoknak a magyar választásra várniuk

Fotó: ALEX BRANDON / POOL

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hamarosan Párizsban találkozik majd Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akitől megkérdezi majd, hogy Brüsszel meddig akar Ukrajna oldalán állni, szemben a saját tagállami nemzeti érdekeivel.

Fico elmondása szerint Pozsony arra fogja kérni Von der Leyent, hogy gyakoroljon nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy engedélyezze a vezeték meglátogatását. A szlovák miniszterelnök egyúttal megismételte, hogy Szlovákia műhold felvételekkel tudja bizonyítani, hogy a vezeték továbbra is működőképes.

„Az ukrán elnök a közelmúltban arról beszélt, hogy egy-másfél hónap múlva – azaz a magyar választások után, ahol az ellenzék győzelmére számít újraindítja az ellátást” – emlékeztetett Fico.

Ukrajna beavatkozik a magyar választásba.

Ennek kapcsán a kormányfő hangsúlyozta, hogy természetesen Szlovákia Magyarországtól függetlenül is blokkolni fogja az Ukrajnának szánt kölcsönt, így Kijevnek nem érdemes erre játszania. A Barátság kőolajvezeték létfontosságú a régi energiabiztonsága szempontjából, azonban Ukrajna az EU-val kötött társulási szerződés ellenére január vége óta nem szállít olajat a vezetéken.

A magyar kormány már többször jelezte, hogy Ukrajna politikai zsarolást hajt végre Magyarországon, hogy a közelgő választásokat befolyásolja, és a számára kedvező jelöltet, a Tisza Pártot segítse hatalomra.

Hazánk az ukrán zsarolás miatt válaszlépéseket eszközölt, amely között szerepel az összes, Ukrajna számára fontos döntés blokkolása az Európai Unióban, ide értve a tervezett 90 milliárd eurós hadikölcsön ügyét is.