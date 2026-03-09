Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor: Hatalmas győzelem, Valóság vs. Tisza 2:0

Kukába dobták Brüsszel tervét: súlyos csapást kapott Zelenszkij

Robert Fico

Robert Fico blokkolni fogja az ukrán hitelt – videó

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
A szlovák kormányfő jelezte, hogy nem érdemes az ukránoknak a magyar választásra várni. Robert Fico egy friss videóüzenetében jelezte, hogy nagyon egyértelmű és egyszerű kérdést fog feltenni hamarosan Ursula von der Leyennek, az ukrán hitel pedig blokkolva marad, amennyiben nem indul újra a Barátság kőolajvezeték. Szlovákia döntése független a magyar választásoktól.
Robert FicoSzlovákiaUkrajna

Kemény üzenetet intézett Ukrajna felé a szlovák kormányfő közösségi oldalán. Robert Fico jelezte az ukrán vezetésnek, hogy nem érdemes a magyar választásokra játszani, ugyanis Szlovákia mindaddig blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönt, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.

Robert Fico szerint nem érdemes az ukránoknak a magyar választásra várniuk
Fotó: ALEX BRANDON / POOL

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hamarosan Párizsban találkozik majd Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akitől megkérdezi majd, hogy Brüsszel meddig akar Ukrajna oldalán állni, szemben a saját tagállami nemzeti érdekeivel.

Fico elmondása szerint Pozsony arra fogja kérni Von der Leyent, hogy gyakoroljon nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy engedélyezze a vezeték meglátogatását. A szlovák miniszterelnök egyúttal megismételte, hogy Szlovákia műhold felvételekkel tudja bizonyítani, hogy a vezeték továbbra is működőképes. 

„Az ukrán elnök a közelmúltban arról beszélt, hogy egy-másfél hónap múlva – azaz a magyar választások után, ahol az ellenzék győzelmére számít újraindítja az ellátást” – emlékeztetett Fico. 

Ukrajna beavatkozik a magyar választásba.

Ennek kapcsán a kormányfő hangsúlyozta, hogy természetesen Szlovákia Magyarországtól függetlenül is blokkolni fogja az Ukrajnának szánt kölcsönt, így Kijevnek nem érdemes erre játszania. A Barátság kőolajvezeték létfontosságú a régi energiabiztonsága szempontjából, azonban Ukrajna az EU-val kötött társulási szerződés ellenére január vége óta nem szállít olajat a vezetéken. 

A magyar kormány már többször jelezte, hogy Ukrajna politikai zsarolást hajt végre Magyarországon, hogy a közelgő választásokat befolyásolja, és a számára kedvező jelöltet, a Tisza Pártot segítse hatalomra. 

Hazánk az ukrán zsarolás miatt válaszlépéseket eszközölt, amely között szerepel az összes, Ukrajna számára fontos döntés blokkolása az Európai Unióban, ide értve a tervezett 90 milliárd eurós hadikölcsön ügyét is. 

 

