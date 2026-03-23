Santiago Abascal az I. Patrióta Nagygyűlésen: Orbán Viktor bátran küzd a magyarokért

Minden szem Budapestre szegeződik március 23-án, hétfőn, amikor a főváros ad otthont az I. Patrióta Nagygyűlésnek. Santiago Abascal, a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke is felszólalt. Beszéde elején elmondta, nagy szerencséje van Magyarországnak, hogy van egy olyan miniszterelnöke, mint Orbán Viktor, aki tartja magát az adott szavához, és kizárólag a magyar nemzet érdekeiért, a magyarokért dolgozik.

Ezért szövetkeztek ellene. Azért, mert nem hagyta, hogy olyat kényszerítsenek a magyarokra, amit ők nem szavaztak meg, amit ők nem akarnak, amihez nem adtak neki megbízatást a választásokon. Orbán Viktor sohasem okoz csalódást, mindig tudja, hol kell lennie és miért kell kiállnia

– fogalmazott Abascal. Mint mondta, Orbán Viktor választhatta volna a könnyebb utat is, de nem ezt tette. – Mások a könnyebb utat választották. Aztán ha tiltakozunk egy rossz döntés, rossz politika ellen, csak ennyi a kifogásunk. Ezt Brüsszel kérte, mintha nekik ahhoz semmi közük nem lenne – tette hozzá Abascal.

Ezzel szemben Viktor küzd a magyarokért, bátran küzd a magyarokért, még akkor is, ha ennek az a következménye, hogy őt vagy a családját halálos fenyegetések érik

– emelte ki a spanyol politikus, aki hozzátette, ma Orbán Viktor Európa védelmezője, ezért a közelgő választás nemcsak a magyarokról szól, hanem egész Európára hatással lesznek. Mint mondta, nem akarnak brüsszeli bürokratákat, akik bírságot szabnak ki, ha nem nyitod meg a határaidat, vagy nem hajtod végre az utasításaidat, és akik a Mercosur-megállapodással és a zöldőrültséggel tönkreteszik a vidéket, a klímafanatizmus miatt pedig tönkreteszik az ipart, és szegénységbe döntik a középosztályt és a családokat.

És nem akarunk egy olyan néppártiak, szocialisták és zöldek által irányított Brüsszelt, amely beavatkozik a nemzeti választásokba és nyomást gyakorol a közösségi médiát uraló cégekre, hogy korlátozzák és eltöröljék üzeneteinket"

– fogalmazott, és kiemelte:

Mert Európa nem Brüsszel, az igazi Európa, Magyarország, Spanyolország, Olaszország, Csehország, Ausztria és Franciaország. Az igazi szuverén nemzetek, és azt szeretnénk, hogy ez így is maradjon, ahogy megalkottuk."

Mint mondta, „a most következő választások ezért sem csak számotokra fontosak, nekünk is fontosak, ránk is hatással lesznek. Veletek vagyunk, drukkolunk és támogatjuk Viktor Orbánt, Orbán Viktort egész nagy győzelemig”.

Ne engedjétek, hogy Brüsszel bábjai elraboljanak tőletek mindent, amit eddig elértetek, mert nagyon sokat értetek el. Egész Európa irigykedve nézi utcáitok biztonságát, miközben például Spanyolország utcái egyre kevésbé biztonságosak, és amiért Pedro Sánchez miniszterelnök félmillió illegális migráns törvényesítéséről döntött"

– emelte ki. Santiago Abascal hozzátette,