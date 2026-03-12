Sehol sincs biztonság: otthonról hurcolták el a sorozók áldozatukat

Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrán kényszersorozásról. A Telegramon közzétett videó szerint Odessza egyik lakótelepén több toborzó katona egy férfit erőszakkal vonszolt el, valószínűleg éppen az otthonából.

Egyre sötétebb helyzeteket teremt Ukrajna-szerte a sorozás (Fotó: AFP)

A felvételen az látható, hogy a férfit többen körbefogják, majd egy közelben álló járműhöz vonszolják, és beteszik az autóba. A videóhoz mellékelt bejegyzés szerint a férfit a toborzóközpont munkatársai vitték el.

A Telegram-bejegyzés szövege szerint:

Odesszában a TCK emberei kézen-lábon fogva egyszerűen kivitték a férfit, és betették az autóba.

Ukrajnában a háború miatt általános mozgósítás van érvényben, ezért a hatóságok folyamatosan toborozzák a hadköteles korú férfiakat. Az elmúlt időszakban azonban több olyan videó is megjelent a közösségi médiában, amelyeken az látható, hogy a toborzások rendkívül erőszakos incidensé fajulnak.

Legutóbb Dnyiproban maszkos sorozók gyűjtötték be durva erőszakot alkalmazva az utcán az ukrán férfiakat.

Korábban pedig fiatal férfi a toborzók elől menekülve egy forgalmas úttestre rohant, és a járművek között próbált átjutni a túloldalra, azonban nem járt sikerrel: egy autó elütötte.

Kropivnickij városában pedig erőszakkal tuszkoltak be egy férfit egy kocsi hátsó ülésére a TCK munkatársai.