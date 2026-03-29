Virginia

Soros György újra akcióba lendült

Hatalmas összegek áramlanak a virginia választási körzetek újrarajzolását célzó kampányba, amelynek hátterében jelentős baloldali támogatás áll. Míg a demokrata törekvéseket támogató szervezetek – köztük Soros György alapítványai – tízmillió dollárokkal pörgetik fel a kampányt, a konzervatív oldal forrásai messze elmaradnak ettől. A tét óriási, és a közelgő voksolás kimenetele a hatalmas anyagi különbség ellenére is tartogathat meglepetéseket.
Az a kezdeményezés, amely lehetővé tenné, hogy a demokraták újrarajzolják Virginia választási térképét, az elmúlt három hónapban közel 33 millió dollár támogatást kapott mindössze nyolc baloldali szervezettől. A finanszírozók között szerepel a Fund For Policy Reform Inc. is, amely mögött Soros György áll. A kezdeményezés 5 millió dollárt kapott a Soros által alapított és finanszírozott szervezettől, amely a Nyílt Társadalom Alapítványok szervezet része – írja a Fox News.

A Soros Györgyhöz köthető szervezetek akcióba lendültek Virginiában
Fotó: AFP

A szavazás csak április 21-én lesz, de már most többtíz millió dollár érkezett Virginiába, döntően a demokrata oldal támogatására.

Ezzel szemben az átrajzolást ellenző Virginians for Fair Maps 2026-ban alig több mint 3 millió dollárt tudott összegyűjteni, ebből 560 ezer dollár a Virginiai Republikánus Párttól, míg 2,5 millió dollár egy azonos nevű csoporttól érkezett. A jelentős különbség ellenére a szavazás kimenetele szoros lehet.

Soros hálózata korábban jelentős szerepet vállalt több radikális baloldali ügyész támogatásában, köztük a San Franciscóban visszahívott Chesa Boudin, Chicago ügyésze, Kim Foxx, valamint Los Angeles ügyésze, George Gascón esetében. Virginiában pedig a Soroshoz kötődő Democracy PAC legalább 500 ezer dollárt fordított arra, hogy Abigail Spanberger kormányzóvá váljon, valamint támogatta Jay Jones főügyészt is, aki korábban arról fantáziált, hogy megöli republikánus ellenfelét és annak családját.

 

