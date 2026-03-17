Egy, a közösségi médiában megosztott videón az látható, ahogy a sorozók egy embert erőszakkal elvisznek az utcáról. A felvétel egy vendéglátóhely előtt készült: a járdán tartózkodó férfit többen megragadják, majd a karjainál és lábainál fogva vonszolják el.

Ismét erőszakoskodtak Zelenszkij sorozói (Képernyőfotó: Telegram)

A jelenetet egy, az épületen belül tartózkodó személy rögzítette. A felvételhez mellékelt szöveg ironikusan megjegyzi: „A lényeg, hogy minden törvényesen történjen. Nincs símaszk, mindenkin testkamera van. És természetesen senkit sem kényszerrel tuszkolnak be a buszba.”

Az utóbbi időszakban egyre több hasonló videó jelenik meg az interneten, amelyek ukrajnai sorozásokhoz köthetők, és sok esetben rendkívül erőszakos eseteket mutatnak.

Egy másik Dnyipróban készült videó szintén hasonló jelenetet mutat: több toborzó tuszkolt be egy férfit egy furgonba. A felvételhez ezt írták: „Dnyipróban a toborzók becsomagoltak egy fiút, miközben a kutyáját az utcán hagyták.”

Korábban arról is hírt adtunk, hogy Dnyipróban maszkot viselő toborzók gyűjtik össze az utcán az ukrán férfiakat. A lakosok mindennap közvetlenül szembesülnek a kényszersorozás következményeivel.