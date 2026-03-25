Újra lecsaptak Zelenszkij sorozói – derül ki egy a Telegramon megjelent videóból, amely Ternopil városában készült.

Ternopilban, fogorvosi rendelő előtt zaklattak egy civilt Zelenszkij sorozói (Képernyőfotó: Telegram)

A videó szerint több egyenruhás férfi közrefog egy civilt egy fogorvosi rendelő előtt, majd dulakodás alakul ki közöttük. A felvételen az látszik, hogy az eset fényes nappal történik, az utcán parkoló autók mellett, miközben több járókelő is a közelben tartózkodik.

Az ukrán hatóságok korábban többször hangsúlyozták, hogy a mozgósítás jogszerű keretek között történik, ugyanakkor az utóbbi időszakban több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyek hasonló erőszakos jeleneteket mutatnak.

Kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.

Egy másik felvételen egy ukrán nő lép közbe, miközben a Területi Toborzó Iroda munkatársai a közelben intézkedésre készülnek. A háttérben több ember figyeli feszült hangulatban az eseményeket. A nő láthatóan nehezen viseli a helyzetet, és egy mellette álló férfi fogja vissza, hogy ne sodródjon bele az indulatokba.

És ezzel az Ukrajnával tárgyal folyamatosan a Tisza Párt vezetője.

Magyar Péter már 2024 óta egyeztet Ukrajnával

Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.