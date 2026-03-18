kényszersorozás

Zelenszkij agresszív sorozói akcióztak, mentőt kellett hívni

Egy, a közösségi médiában megjelent videó szerint újabb incidens történt Ukrajnában. Zelenszkij sorozói túl mentek minden határon, mentőautót kellett hívni.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúIvano-Frankivszk megyeUkrajna

A Telegramon újabb kényszersorozással kapcsolatos videó jelent meg. A felvételen egy lakótelep látható az esti órákban, ahol több ember egy fehér autó körül mozog.

Kényszersorozás Ivano-Frankivszkban annyira eldurvult, hogy mentőt kellett hívni (Fotó: Telegram)

A videón később egy mentőautó is megjelenik a helyszínen. A felvételhez azt írták: Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni.

Az utóbbi időben egyre több olyan videó terjed az interneten, amelyek az ukrajnai sorozásokhoz kapcsolódnak, és gyakran erőszakos jeleneteket mutatnak. Legutóbb egy vendéglátóhely elől a karjainál és lábainál fogva vonszoltak el egy férfit a sorozók. A közelben már várt a sorozó furgon.

Azt megelőzően pedig megdöbbentő esetről készült felvétel: a videón kétségbeesett nők próbálják megakadályozni, hogy a sorozók elrabolják, és a frontra, a biztos halálba küldjenek egy férfit Ukrajnában. 

Odesszában pedig a járókelők szeme láttára kaptak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy embert Zelenszkij sorozói.

 

 

