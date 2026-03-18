A Telegramon újabb kényszersorozással kapcsolatos videó jelent meg. A felvételen egy lakótelep látható az esti órákban, ahol több ember egy fehér autó körül mozog.

Kényszersorozás Ivano-Frankivszkban annyira eldurvult, hogy mentőt kellett hívni (Fotó: Telegram)

A videón később egy mentőautó is megjelenik a helyszínen. A felvételhez azt írták: Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni.

Az utóbbi időben egyre több olyan videó terjed az interneten, amelyek az ukrajnai sorozásokhoz kapcsolódnak, és gyakran erőszakos jeleneteket mutatnak. Legutóbb egy vendéglátóhely elől a karjainál és lábainál fogva vonszoltak el egy férfit a sorozók. A közelben már várt a sorozó furgon.

Azt megelőzően pedig megdöbbentő esetről készült felvétel: a videón kétségbeesett nők próbálják megakadályozni, hogy a sorozók elrabolják, és a frontra, a biztos halálba küldjenek egy férfit Ukrajnában.

Achieving peace and stopping the globalists' war can't come soon enough. Disturbing scenes from Rivne, Western Ukraine, as women try to stop #Zelensky's TCC kidnapping a man to fill depleted AFU ranks. Estimates now range 2.6-5m AFU dead + seriously wounded. Zelensky's latest… pic.twitter.com/EyW2K5DU4Z — Mining Investor and Geostrategic Affairs Observer (@DShox1) August 15, 2025

Odesszában pedig a járókelők szeme láttára kaptak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy embert Zelenszkij sorozói.