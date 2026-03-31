Ismét felkerült egy videó a Telegramra, amelyen a szörnyű ukrajnai kényszersorozás látható. A térfigyelő kamerák felvételén egy férfi tűnik fel, aki kerékpárral halad Kárpátalján egy ungvári utcán.

A felvétel szerint a férfi hirtelen megáll, félredobja a biciklijét, majd futásnak ered. Nem sokkal később több sorozó katona is feltűnik a felvételen, és üldözőbe veszik.

A férfi végül egy nyitott kapun keresztül bemenekül egy udvarba. A katonák nem követik tovább, az újabb kiszemelt ezúttal megúszta.

Az utóbbi időben egyre több hasonló felvétel kerül nyilvánosságra, amelyeken az ukrajnai mozgósítás során történő erőszakos intézkedések láthatók.

Sőt, egyre trükkösebb és egyben aggasztóbb módszereket vetnek be: a legfrissebb hírek szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül próbálják elérni a férfiakat, hogy besorozzák őket.

A módszer lényege egyszerű: a toborzók felveszik a kapcsolatot a férfiakkal, majd személyes találkozót egyeztetnek. A találkozó azonban nem a megszokott módon zajlik.

Lembergből szintén elképesztő felvétel került elő: a katonai toborzók az intézkedésük során két férfival szemben is rendkívül erőszakosan léptek fel, miközben egy harmadik kétségbeesésében egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni előlük.

Magyar Péter 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.





Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.