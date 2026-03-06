Olyat tettek a sorozók, amitől még a járókelők is ledöbbentek

Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatban. A felvétel Dnyipróban készült, és azt mutatja, ahogy több sorozó katona erővel betuszkol egy embert egy fehér furgonba.

Dnyipróban csaptak le a sorozók (Forrás: Telegram)

A felvételen látható, hogy az eset fényes nappal, egy lakótelep és üzletek közelében történik. A járda mellett álló nagy fehér furgonba több sorozó katona tuszkolja be újabb áldozatát. A jelenetet az utcán tartózkodó járókelők is végignézik.

A videót közzétevő Telegram-bejegyzéshez azt írták:

Közben Dnyipróban egy újabb „önkéntest” tuszkolnak be egy furgonba.

Az utóbbi időszakban több hasonló felvétel is terjed az interneten, amelyek az ukrajnai mozgósítással kapcsolatos jeleneteket mutatnak.

Legutóbb Kárpátalján léptek akcióba Zelenszkij emberrablói. A Telegramon közzétett videó bejegyzése szerint az eset Huszton történt, ahol egy férfit közvetlenül a háza udvaráról hurcolnak el.

A toborzók a földön húzva vonszoltak ki egy férfit a ház kapuján, – miközben az áldozat torka szakadtából üvölt – hogy betuszkolják egy járműbe, majd elhajtsanak vele.

Sokan már igyekeznek felkészülni a sorozóbizottság embereinek megjelenésére. Odesszában egy boltos az üzlet ajtajából vette észre, hogy a toborzók éppen egy fiatal férfit próbálnak megállítani, ezért beengedte őt a boltba, majd az ajtóban állva próbálta feltartóztatni a toborzókat.

Egy Harkovban történt eset során pedig négy egyenruhás cipelt egy fiatal férfit a lépcsőn fölfelé, miközben az áldozat segítségért kiabált. A videót készítő férfi indulatosan kiabált a toborzókra, akik ettől idegesek lettek. Az egyik egyenruhás kérdés nélkül fellökte a kamerázó férfit.