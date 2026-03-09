Közösségi médiás poszt miatt ítéltek börtönre hét embert Spanyolországban

Precedens értékű döntést hozott a spanyol legfelsőbb bíróság hét vádlott ügyében. Az ügyészség szerint ezek az emberek kimerítették a gyűlölet bűncselekmény fogalmát, amikor a közösségi médiában szólaltak fel a Spanyolországban tapasztalható, tarthatatlan migrációs állapotok ellen – írja a Brussel Signal.

Spanyolországban egyre több a feszültség a migránsok miatt

Fotó: FADEL SENNA / AFP

A bíróság február 26-án hozott ítéletében megerősítette a 2017-ben a Facebookon közzétett bejegyzések miatt kiszabott büntetéseket. A vádlottak – akik több ezer követővel rendelkező helyi csoportok tagjai voltak – a kísérő nélküli kiskorú, illegális migránsokat sértő kifejezésekkel illették, egyesek pedig polgári járőrök szervezését sürgették az utcák „megtisztítására”, valamint a migránsok visszaküldését követelték származási országukba.

A bíróság szerint ezek a kijelentések gyűlöletre uszításnak, illetve legalábbis közvetett erőszakra való felhívásnak minősülnek egy sebezhető csoporttal szemben, ezért nem tartoznak a védett szólásszabadság körébe. A döntést ugyanakkor több szervezet is bírálta: szerintük az ítélet túlterjeszkedik a jogalkalmazáson, és kiváltságos helyzetbe hozza az okmányok nélküli migránsokat.

A szólásszabadság nem abszolút jog

– áll az ítéletben –, „és nem szolgálhat mentségként akkor, ha a kijelentések objektíven megalázóak, sértőek, vagy mások alkotmányos jogaival ütköznek.”

A kiszabott büntetések nyolc hónaptól egy év és tíz hónap közötti börtönbüntetésig terjednek. Az eredetileg akár két és fél évig terjedő szabadságvesztést a bíróság a hosszadalmas eljárás miatti indokolatlan késedelemre hivatkozva mérsékelte. A vádlottakat emellett pénzbírsággal is sújtották, valamint eltiltották őket a kiskorúakkal való munkavégzéstől.

Az ügy egy 2017-ben benyújtott feljelentéssel indult, amelyet több gyermekjogi szervezet – köztük a PRODEIN Melilla – tett.

Kritikusok szerint ugyanakkor kettős mérce érvényesül a hasonló ügyek megítélésében. Felhívják a figyelmet arra, hogy a keresztény közösségeket érő provokatív megnyilvánulások esetében a bíróságok nem mindig járnak el ilyen gyorsan vagy szigorúan.

Egy másik, szólásszabadsággal kapcsolatos ügyben a Spanyol Keresztény Ügyvédek Szövetsége panaszt nyújtott be a valladolidi bíróságon a Coordinadora Juvenil Socialista ellen. A szervezet – amely a Spanyol Szocialista Munkáspárt ifjúsági köreihez köthető – olyan plakátokat helyezett ki, amelyeken égő kereszt látható, valamint az a felirat szerepel: „ha az ellenség előrenyomul, mi is előrenyomulunk”. A plakátokkal egy életmentő központ előtti tüntetést hirdettek meg.