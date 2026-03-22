Valami készül: kulcskérdésekről tárgyalt Amerika és Ukrajna

Az Egyesült Államok és Ukrajna ismét tárgyalt a békéről Miamiban, ami az amerikai elnök különmegbízottja szerint konstruktív volt. Steve Witkoff egyúttal hangsúlyozta, hogy Donald Trump továbbra is kiemelt figyelmet fordít az orosz–ukrán háború lezárására.

Steve Witkoff szerint konstruktív volt a megbeszélés, részleteket azonban nem árult el

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az ukrán beszámolók szerint az ezúttal csak a két fél részvételével zajló tárgyaláson a „kulcsfontosságú kérdéseket és a következő lépéseket” vitatták meg. A Kreml ennek kapcsán jelezte, hogy a háromoldalú megbeszélések jelenleg az Egyesült Államok más prioritásai miatt szünetelnek. Viktor Vodolatszkij, a az orosz Duma külügyi bizottságának első alelnöke a kétoldalú találkozó kapcsán kijelentette, hogy Zelenszkij nem fog békemegállapodást aláírni Oroszországgal, „mert a Nyugat nem akarja”. Steve Witkoff ugyanakkor konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat.

Today in Florida, U.S. and Ukrainian delegations held constructive meetings as part of ongoing mediation efforts, with discussions focused on narrowing and resolving remaining items to move closer to a comprehensive peace agreement.



The American delegation included Special Envoy… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 21, 2026

„Az amerikai és az ukrán delegációk konstruktív megbeszéléseket tartottak a folyamatban lévő közvetítési erőfeszítések részeként” – fogalmazott közösségi oldalán. Az amerikai delegáció tagjai között volt Jared Kushner, valamint Josh Gruenbaum, a Fehér Ház főtanácsadói, valamint Chris Curran, a Külügyminisztérium főtanácsadója, aki először ült a tárgyalóasztalnál. A különmegbízott egyúttal ismét kiemelte, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a béketeremtés iránt.

Üdvözöljük a fennmaradó kérdések megoldására irányuló folyamatos elkötelezettséget, elismerve annak fontosságát a tágabb globális stabilitás szempontjából

– írta közösségi oldalán Witkoff.

A tárgyalásokat követően Rustem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a találkozó a „kulcsfontosságú kérdésekre és a következő lépésekre” összpontosított.

„Különös figyelmet fordítottunk a megközelítések összehangolására a gyakorlati eredmények felé vezető további előrelépés érdekében” – írta.

Az ukrán küldöttségben Umerov mellett helyet kapott Kiril Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője, David Arakhamia, a Nép Szolgája frakció vezetője és Szerhij Kiszlicja, Zelenszkij hivatalának első helyettes vezetője. A megbeszélések a tervek szerint vasárnap tovább folytatódnak.