Svájcban új jelentés világított rá a migránsbűnözésre

Egy svájci jelentés szerint az észak-afrikai országokból érkező bevándorlók jelentős része bűncselekményekkel hozható összefüggésbe. A dokumentum ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a menekültügyi rendszer alapvetően hatékonyan működik, de több területen fejlesztésre szorul – írja az fdesouche.com francia hírportál.

A svájci menekültügyi rendszer javítását célzó jelentés kitér az észak-afrikai országokból érkező menedékkérők problémájára, akik közül szinte senki nem kapja meg a menekültstátuszt.

Bár ezek a bevándorlók átlagban alig két hónapot tartózkodnak Svájcban, közel 60 százalékukat ez idő alatt valamilyen bűncselekmény miatt vád alá helyeznek. Többnyire Marokkóból, Algériából és Tunéziából származó fiatal férfiakról van szó.

Hat évvel bevezetése után a svájci menekültügyi rendszer bizonyította hatékonyságát. Ugyanakkor olyan konkrét területeket is azonosítottak, amelyek fejlesztést igényelnek, a 2027-es menekültügyi stratégia keretében fel kívánják gyorsítani a menekültügyi eljárásokat, erősíteni akarják a rendszert a változásokkal szemben, és hatékonyabbá tervezik tenni az integrációt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a svájci közmédia szakított a bevett szokásaival és a jövőben megnevezi az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek és áldozatainak nemzetiségét.