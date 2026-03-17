Szánthó Miklós bejelentette a CPAC következő világhírű felszólalóját

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán jelentette be a a CPAC Hungary következő felszólalóját, Russ Fulchert, Idaho republikánus kongresszusi képviselőjét. A főigazgató a poszthoz azt írta, hogy akik a józan ész politikájában hisznek, azok a tengerentúlon is szövetségesek!

Március 21-én Russ Fulcher is felszólal a CPAC Hungary-n

Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira: az energia, az ipar és a versenyképesség terén. Russ is hazánk mellett áll, és velünk együtt gondolkodik a szuverenitásról a veszélyek korában, amikor Brüsszel és ügynökei épp úgy támadnak ránk, ahogyan a demokraták Donald Trumpra és pártjára az amerikai választások előtt! Fel, győzelemre!

– írja a bejegyzés. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, aki március 21-én, Budapesten felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen.