Szánthó Miklós: Eva Vlaardingerbroek újra Budapestre jön

A magyar jobboldal egyik meghatározó nemzetközi szövetségese Eva Vlaardingerbroek ismét színpadra lép a CPAC Hungary idei rendezvényén Budapesten, jelentette be közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Szánthó Miklós bejelentette, hogy Eva Vlaardingerbroek március 21-én ismét Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen. A holland politikai kommentátor a CPAC Hungary „veteránjának” számít, aki évek óta markáns véleményével és következetes álláspontjával hívja fel magára a figyelmet.

Eva Vlaardingerbroek (Fotó: Csudai Sándor)

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte: Vlaardingerbroek rendszeresen megszólal olyan kulcskérdésekben, mint a háború, a migráció vagy a genderideológia, és ezekben a témákban határozottan a konzervatív álláspontot képviseli.

Eva Vlaardingerbroek bátor patrióta

A főigazgató szerint Európa egyik legbefolyásosabb jobboldali véleményvezéréről van szó, akit – Magyarországhoz hasonlóan – nem lehet megfélemlíteni. Emlékeztetett: korábban a kommentátor egyik budapesti beszédét eltávolították a YouTube felületéről, emellett a brit hatóságok is megtagadták tőle a belépést az országba arra hivatkozva, hogy jelenléte „nem szolgálja a közjót”.

Fel, győzelemre!

– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.



 

 

