Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Látta már?

Szánthó Miklós

Szánthó Miklós: Idén is Orbán Viktor lesz a CPAC Hungary főszónoka

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szánthó Miklós bejelentette: az idei CPAC Hungary rendezvényen ismét Orbán Viktor lesz a főszónok, aki több mint három évtizedes politikai tapasztalatával képviseli a magyar érdekeket. A kormányfő hosszú ideje a szuverenitás és a nemzeti önrendelkezés mellett áll ki, miközben Magyarország immár 16 éve szembemegy a globalista irányzattal és Brüsszellel – fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A #CPACHungary idei rendezvényén ismét Orbán Viktor, Magyarország kormányfője mondja el a nyitóbeszédet. Az ország már tizenhat éve szembemegy a globalista irányvonallal: saját stratégiát követ, és döntéseit a nemzeti érdekek alapján hozza meg. Donald Trump előtt is hasonló szemléletet képviselt, a józan észre, a szuverenitásra és a határozottságra építve – mindezt a jobboldal és annak vezetése révén” – írja közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Fotó: MTI Fotószerkesztőség

Ma sem könnyű szembemenni Brüsszellel, de van valamink, ami felbecsülhetetlen ebben a csatában: több mint három évtized tapasztalata. Orbán Viktor harca a magyar útért nem tegnap kezdődött – és ezt a tudást nem lehet megvásárolni

– teszi hozzá.

Hiába próbálnak zsarolni vagy fenyegetni bennünket, Magyarországgal szemben ezzel nem lehet sikert elérni – ezt kellett megtapasztalnia Zelenszkijnek és támogatóinak, Magyar Péternek és Manfred Webernek is! Személyében a színpadon egy fekete öves harcos, aki nemcsak inspirál, hanem küzd is – és a baloldal legnagyobb bánatára: győz. Fel, győzelemre!

 – zárta buzdító gondolatait Szánthó Miklós.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!