Szijjártó: Ez a valaha volt leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba

Szijjártó Péter elmondta, titkosszolgálatok avatkoztak be a magyar parlamenti választási folyamatba. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: telefonbeszélgetéseit lehallgatták, majd azokat másfél héttel a választás előtt nyilvánosságra hozták. Ezt „óriásbotránynak” nevezte, és úgy véli, hogy a történtek minden idők egyik legsúlyosabb külföldi beavatkozásának minősülhetnek a magyar választásba – hangzik el a videó elején Szijjártó Pétertől.

Ráadásul mindez minden bizonnyal aktív magyar újságírói segítséggel történt. És nyilvánvaló, hogy ez a külföldi titkosszolgálati beavatkozás Ukrajna érdekében történik a magyar parlamenti választásban. Ami a hatalmas szenzációként tálalt telefonbeszélgetéseknek a tartalmát illeti, először is a lehallgatási lista nem teljes, mert ahogy azt már többször elmondtam, az európai uniós döntések, köztük a szankciós döntések kapcsán azok hatásairól, nemcsak az orosz külügyminiszterrel, hanem számos nem európai uniós ország külügyminiszterével rendszeresen szoktam egyeztetni. És fogok természetesen a jövőben is.

– mondta el a külügyminiszter a videóban.

A miniszter a nyilvánosságra került beszélgetések tartalmával kapcsolatban azt is elmondta: ugyanazt képviselte bennük, mint amit nyilvánosan is rendszeresen hangoztat. Kiemelte, hogy a szankciós politikát súlyos hibának és kudarcnak tartja, amely szerinte jelentős gazdasági károkat okozott az Európai Uniónak, többek között áremelkedést, inflációt és az energiaárak növekedését. Hozzátette: Magyarország nem támogat olyan szankciókat, amelyek veszélyeztetik az energiaellátás biztonságát, hátráltatják a békét, vagy nem rendelkeznek megfelelő jogi alappal.

Óriásbotrány, hogy külföldi titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar parlamenti választásba. Óriásbotrány, hogy a külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságírói segítséggel lehallgatják a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Óriásbotrány, hogy ezeket a titkosszolgálati eszközökkel rögzített telefonbeszélgetéseket Ukrajna érdekében, a magyar parlamenti választás finisében nyilvánosságra hozzák. Teljesen egyértelmű most már mindenki számára én azt gondolom, hogy mi a magyar parlamenti választás tétje. Vagy marad a szuverén nemzeti kormány, vagy a titkosszolgálatok ide ültetnek egy bábkormányt a nyakunkra. Azt javaslom, hogy ezt ne hagyjuk.

– zárta Szijjártó Péter.