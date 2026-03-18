Több száz Fradi-szurkoló indul Portugáliába: Szijjártó Péter fontos részleteket árult el

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében rendezett összecsapásra közel hétszáz darab vendégjegy kelt el, így a Fradi komoly szurkolói támogatásra számíthat.

Azzal folytatta, hogy a drukkereknek egy része charterjárattal érkezik Portóba, ahonnan négy busz fogja átvinni őket Bragába.

Illetve tudatta, hogy helyi idő szerint 12:30-től lehet a vouchereket beváltani jegyekre, majd 14 órakor indul a vonulás a stadionba.

Szijjártó Péter ezután közölte, hogy négy konzul kollégája fogja segíteni a magyarokat a helyszínen.

A gyülekezési és voucher-beváltási ponton, a stadionban és a repülőtéren is lesz magyar konzul. Hozzájuk nyugodtan fordulhatnak bármilyen ügyes-bajos dolgukkal

- mondta.

Végül pedig közölte, hogy

ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36-30-1209-151.

„Jó szurkolást kívánunk mindenkinek! Remélem, hogy a Fradi-szurkolók ki tudják szurkolni a zöld-fehérek továbbjutását. Sok sikert kívánok!” – összegzett.