Szijjártó Péter: 1223 embert hoztunk haza a közel-keleti háború sújtotta térségből

Szijjártó Péter közlése szerint a térségben továbbra is feszült a helyzet, mivel Irán részéről folyamatosak a rakéta- és dróntámadások az arab országok ellen, mondta közösségi oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ezért újabb mentesítő járatot indítottunk, amely a tegnapi este folyamán érkezett vissza Budapestre.

A repülőgép két közel-keleti fővárosban is utasokat vett fel, tette hozzá.

Ez a járatunk Maszkatban és Rijádban, tehát Omán és Szaúd-Arábia fővárosában is vett fel utasokat, összesen 63-at, köztük 56 magyart, akik vállalták azt, hogy Kuvaitból, Katarból, Dubajból mentek át ezekbe a városokba. Ezzel összesen 12 járatot teljesítettünk, 13-at terveztünk, de tegnap a 13-ra már nem volt jelentkező.

Szijjártó Péter: Több mint 1200 embert menekítettünk ki

A külügyminiszter közölte:

Összességében 1223 embert hoztunk haza a közel-keleti háború során a mentesítő járatainkkal, amelyből kilencet a Magyar Honvédség légiereje, hármat pedig a Flydubai-tól bérelt repülőgép teljesített. Az 1223 utasból 1105 volt magyar állampolgár, tehát több mint ezer magyar embert hoztunk haza az iráni háború kitörése óta.

A helyzet továbbra is bizonytalan

A külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a térségben részben helyreállt a polgári légi közlekedés. Jelenleg Dubajból naponta egy-két menetrend szerinti járat indul Budapestre, ugyanakkor a biztonsági helyzet gyorsan romolhat, hívta fel a figyelmet. A térségben működő nagykövetségek és konzulátusok 24 órás szolgálatot látnak el.

Ezért továbbra is minden térségben működő nagykövetségünk és konzuli részlegünk is 24 órás szolgálatot teljesít. Az ügyeleti telefonszámok ismertek, azokon mindig segítséget kérhetnek a magyar állampolgárok. Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy aki a térségben tartózkodik, az regisztráljon konzuli védelemre, ha pedig utazást tervez a térségbe, akkor azt lehetőleg halassza el

– összegezte Szijjártó Péter.

