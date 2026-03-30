Állítsuk meg őket! – Szijjártó Péter a Tisza terveire figyelmeztetett

Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt kiszivárgott energiaterveit: a külügyminiszter szerint a párt energiapolitikája brutális áremelkedéseket hozna, az üzemanyag ára az egekbe szökhetne, a rezsiszámlák pedig akár többszörösükre nőhetnének. Szijjártó Péter szerint mindez az olcsó orosz energia feladásának következménye lenne.
Szijjártó Péter a Facebookon tette közzé: a Tisza Párt hiába próbálta titokban tartani, a rezsi- és benzináremelésre vonatkozó terveik mégis napvilágra kerültek.
A tárcavezető szerint a Tisza Párt energiatervei azt eredményeznék, hogy akár már két héten belül ezer forintra emelkedne a benzin ára, miközben a magyar családok következő havi rezsiszámlái a korábbiak két-háromszorosára nőnének.
A külügyminiszter felszólított:
Állítsuk meg őket! El akarják zárni Magyarországot az olcsó orosz olajtól és gáztól, ne engedjük a benzinár és a rezsiárak brutális emelését!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!