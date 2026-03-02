Hírlevél
Szijjártó Péter: A Tiszában talált partnerére Ukrajna az olajblokád ügyében - videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték esetleges blokkolásával Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetné, ami a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen érzékeny kérdés. A miniszter úgy látja, a döntés mögött nemzetközi politikai érdekek húzódhatnak meg, ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarország energiaügyben nem enged a nyomásgyakorlásnak.
Szijjártó PéterháborúMagyarország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítások blokkolásával merényletet követ el Magyarországgal szemben, amiben a Tisza Párt is a cinkosa – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szijjártó Péter: a Tiszában talált partnerére Ukrajna az olajblokád ügyében + videó
Fotó:  AFP

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Védelmi Tanács reggeli ülésén áttekintették az energiaellátással kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban.

„Megtekintettük azon műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen” – közölte.

„Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben” – szögezte le.

Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben. És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának a cinkosa a Tisza Párt

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a Barátság vezeték blokkolásához elvezető megállapodások Münchenben köttettek meg.

„A Brüsszel–Berlin–Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak, hogy segítsenek abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon” – mondta.

Viszont mi ezt nem hagyjuk, az olajblokádot letörjük, és Magyarország energiaellátásának biztonságát, valamint a rezsicsökkentés fenntartását is garantáljuk

 – szögezte le. 

Magyarországnak minden háborúból ki kell maradnia, minden magyar embert meg kell védenie. Az ország energiabiztonságáról gondoskodni kell

 – jelentette ki Szijjártó Péter.

